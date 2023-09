Rocco Caspar Sessler remporte la Northern Talent Cup 2023

Rocco Caspar Sessler et l'équipe MCA Racing sont les champions de la Northern Talent Cup 2023. Le jeune Allemand de 14 ans a réalisé une finale époustouflante sur le circuit d'Hockenheim, remportant une victoire et une troisième place après une lutte acharnée contre le Suisse Lenoxx Phommara (Team Phommara), qui a chuté en duel lors de la première course avant de s'imposer lors de la seconde.

La finale de la Northern Talent Cup, qui s'est déroulée dans le cadre du championnat international allemand de motocyclisme sur le circuit d'Hockenheim, a été difficile à égaler en termes de suspense. Dès le samedi, les candidats au titre se sont livrés à une course au coude à coude lors de la première manche. Sessler et Phommara se sont battus en duel du premier au dernier tour, jusqu'à ce que Phommara fasse une erreur dans la dernière ligne droite derrière Sessler et ne puisse pas terminer la course. Sessler a directement pris la tête et une avance de dix points.

Son coéquipier du MCA Racing, le Danois Julius Ahrenkiel-Frellsen, qui avait également encore une chance de remporter le titre, a également chuté dans la première course, mais a pu continuer et a franchi la ligne d'arrivée en 17e position. Pendant ce temps, le Français Antoine Nativi (CTM 83 Junior Team), le Hongrois Martin Vincze (VM Racing Team), le Néerlandais Jurrien van Crugten (BB64 Academy) et le Tchèque Filip Novotny (DG Corse) complétaient le top 5 de la première course.

Dans la deuxième course de 15 tours du dimanche, c'est finalement Phommara, 16 ans, qui s'est imposé en tête. Mais cela ne lui a pas servi à grand-chose, car le pilote autrichien invité Tobias Kitzbichler (Racing Team Kitzbichler) a certes pris la deuxième place, mais n'a pas été classé. Après une longue bataille, Sessler a franchi la ligne d'arrivée en troisième position et a reçu les points pour la deuxième place, ce qui lui a permis d'obtenir un total de 243 points ainsi que le titre à la fin de la saison de la Northern Talent Cup. Phommara est deuxième avec 238 points.

"Dans la deuxième course, je suis parti de la quatrième position et je suis sorti en cinquième position après le premier virage. Au début, nous étions un très grand groupe de 15 coureurs et même à la fin, nous étions encore dix", décrit Sessler. "J'ai essayé de me mettre dans une bonne position pour pouvoir attaquer dans le dernier tour. J'ai pu décrocher la troisième place dans le dernier tour, dans le virage Sachs à l'extérieur. J'ai ensuite pu conserver cette position et franchir la ligne d'arrivée. C'est ainsi que j'ai obtenu le titre, ajoute le jeune pilote de 14 ans du MCA Racing, rayonnant.

Son coéquipier Ahrenkiel-Frellsen a vu le drapeau à damier de la course en quatrième position et termine la saison à la troisième place, tandis que le Hongrois Matteo Masili (Fairium Next Generation Riders Team) a complété le top 5 pour la grande finale sur le circuit de Hockenheim. Le deuxième Allemand, Anakin Zelenak (JRP Academy Racing Team), n'a pas pu prendre le départ de la finale, car il s'était auparavant blessé à l'entraînement. Le jeune homme de 15 ans termine sa saison de rookie dans la Northern Talent Cup à la 12e place du classement général.