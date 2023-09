Rocco Caspar Sessler vince la Northern Talent Cup 2023

Rocco Caspar Sessler e il Team MCA Racing sono i campioni della Northern Talent Cup 2023. Il quattordicenne tedesco ha dato vita a una finale mozzafiato all'Hockenheimring, conquistando una vittoria e un terzo posto dopo una dura battaglia contro lo svizzero Lenoxx Phommara (Team Phommara), caduto in un duello nella prima gara e vincitore della seconda.

La finale della Northern Talent Cup nell'ambito del Campionato Internazionale di Motociclismo Tedesco all'Hockenheimring è stata difficile da battere in termini di emozioni. Già sabato, i contendenti al titolo hanno dato vita a un testa a testa nella prima gara. Sessler e Phommara hanno duellato dal primo all'ultimo giro, fino a quando Phommara ha commesso un errore sul rettilineo d'arrivo dietro a Sessler e non ha potuto concludere la gara. Sessler ha preso direttamente il comando e un vantaggio di dieci punti.

Il suo compagno di squadra di MCA Racing, il danese Julius Ahrenkiel-Frellsen, che aveva ancora una possibilità di vincere il titolo, è caduto anche lui nella prima gara, ma è riuscito a continuare e ha concluso al 17° posto. Nel frattempo, il francese Antoine Nativi (CTM 83 Junior Team), l'ungherese Martin Vincze (VM Racing Team), l'olandese Jurrien van Crugten (BB64 Academy) e il ceco Filip Novotny (DG Corse) hanno completato la top five della prima gara.

Nella seconda gara di 15 giri di domenica, il sedicenne Phommara è finalmente riuscito a prendere il comando. Tuttavia, questo non gli è servito a molto, dato che l'ospite austriaco Tobias Kitzbichler (Racing Team Kitzbichler) è arrivato secondo ma non è stato classificato. Dopo una lunga battaglia, Sessler è arrivato terzo e ha ricevuto i punti per il secondo posto, che gli hanno assicurato un totale di 243 punti e il titolo alla fine della stagione della Northern Talent Cup. Phommara è secondo con 238 punti.

"Nella seconda gara sono partito dalla posizione 4 e sono uscito quinto dopo la prima curva. All'inizio eravamo un gruppo molto numeroso di 15 piloti e anche alla fine eravamo ancora in dieci", ha descritto Sessler. "Ho cercato di mettermi in una buona posizione per poter attaccare all'ultimo giro. All'ultimo giro sono riuscito a conquistare il terzo posto nella curva Sachs all'esterno. Sono poi riuscito a mantenere questa posizione e a portarla fino al traguardo. È così che ho vinto il titolo", ha aggiunto raggiante il 14enne pilota di MCA Racing.

Il suo compagno di squadra Ahrenkiel-Frellsen ha visto la bandiera a scacchi al quarto posto in gara e chiude la stagione al terzo posto, mentre l'ungherese Matteo Masili (Fairium Next Generation Riders Team) ha completato la top five per il gran finale all'Hockenheimring. Il secondo tedesco, Anakin Zelenak (JRP Academy Racing Team), non ha potuto partecipare alla finale a causa di un infortunio subito durante le prove. Il quindicenne conclude la sua stagione da esordiente nella Northern Talent Cup al 12° posto assoluto.