Rocco Caspar Sessler vence a Northern Talent Cup 2023

Rocco Caspar Sessler e a MCA Racing Team são os campeões da Northern Talent Cup 2023. O alemão de 14 anos mostrou uma final de tirar o fôlego em Hockenheimring, conquistando uma vitória e um terceiro lugar após uma dura batalha contra Lenoxx Phommara (Team Phommara) da Suíça, que caiu num duelo na primeira corrida e venceu a segunda corrida.

A final da Northern Talent Cup, no âmbito do Campeonato Internacional Alemão de Motociclismo, em Hockenheimring, foi difícil de superar em termos de emoção. Já no sábado, os candidatos ao título disputaram uma corrida frente a frente na primeira corrida. Sessler e Phommara travaram um duelo da primeira à última volta, até que Phommara cometeu um erro na reta final, atrás de Sessler, e não conseguiu terminar a corrida. Sessler assumiu diretamente a liderança e uma vantagem de dez pontos.

O seu colega de equipa na MCA Racing, o dinamarquês Julius Ahrenkiel-Frellsen, que ainda tinha hipóteses de chegar ao título, também sofreu uma queda na primeira corrida, mas conseguiu continuar e terminou em 17º lugar. Entretanto, Antoine Nativi (CTM 83 Junior Team), de França, Martin Vincze (VM Racing Team), da Hungria, Jurrien van Crugten (BB64 Academy), da Holanda, e Filip Novotny (DG Corse), da República Checa, completaram os cinco primeiros da primeira corrida.

Na segunda corrida de 15 voltas, no domingo, Phommara, de 16 anos, conseguiu finalmente assumir a liderança. No entanto, de pouco lhe serviu o facto de o austríaco Tobias Kitzbichler (Racing Team Kitzbichler) ter terminado em segundo lugar, mas não foi classificado. Depois de uma longa batalha, Sessler terminou em terceiro e recebeu os pontos pelo segundo lugar, o que lhe garantiu um total de 243 pontos, bem como o título no final da temporada da Northern Talent Cup. Phommara é o segundo classificado com 238 pontos.

"Arranquei da posição 4 na segunda corrida e saí em quinto após a primeira curva. No início éramos um grupo muito grande de 15 pilotos e mesmo no final ainda éramos dez", descreveu Sessler. "Tentei colocar-me numa boa posição para poder atacar na última volta. Consegui agarrar o terceiro lugar na última volta na curva Sachs por fora. Consegui manter esta posição e levá-la até ao fim. Foi assim que consegui o título", acrescentou o piloto de 14 anos da MCA Racing, radiante.

O seu colega de equipa Ahrenkiel-Frellsen viu a bandeira axadrezada no quarto lugar da corrida e fecha a época em terceiro lugar, enquanto o húngaro Matteo Masili (Fairium Next Generation Riders Team) completou os cinco primeiros da grande final em Hockenheimring. O segundo alemão, Anakin Zelenak (JRP Academy Racing Team) não pôde competir na final devido a uma lesão sofrida nos treinos. O jovem de 15 anos termina a sua época de estreia na Northern Talent Cup no 12º lugar da geral.