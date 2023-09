Andreas Lorch remporte la BMW RR Cup 2023

Marko Nickel s'est rapproché du leader de la Coupe Andy Lorch grâce à des résultats de premier plan à Schleiz et Assen et l'a directement défié lors du dernier événement. 25 points les séparaient avant la première course du samedi final, et 60 points au maximum étaient à prendre ce week-end.

Dès l'entraînement, la volonté de réussir de Marko Nickel était clairement perceptible. Il a réalisé le meilleur temps au tour lors des deux essais chronométrés et a placé sa BMW en pole position. A ses côtés, l'ancien champion Erik Thomsen et Thomas Heckel complétaient la première ligne de départ. Le pilote invité et ex-coupeur Jamal Bounoua, Andre Krüger et Martin I. Pedersen se trouvaient sur la deuxième ligne. Ce n'est qu'en septième position que se trouvait Andy Lorch, suivi de Michael Baczynski et de Keven England.

Dans le sprint de 12 minutes plus un tour, Nickel avait également les nerfs les plus solides et la meilleure vitesse, il a remporté une victoire propre départ-arrivée. Thomsen et Heckel, qui se sont livrés une bataille acharnée tout au long de la course pour la deuxième place, ont finalement terminé deuxième et troisième. Le pilote invité Bounoua a raté le premier tour, dont il n'est ressorti que 15e et 12e, tandis qu'Andy Lorch n'a pu que battre Pedersen, ce qui, il est vrai, n'est jamais facile, et a terminé 5e. Cela signifiait que Lorch n'avait plus que 11 points d'avance et que la décision concernant le championnat était reportée à la course principale du dimanche.

Pour la deuxième course, la grille de départ a été établie sur la base des temps au tour de la course 1. Erik Thomsen avait réalisé le meilleur tour en course et se trouvait donc en tête, flanqué de Heckel et Pedersen. La deuxième ligne était composée de Nickel, Krüger et Baczynski. Juste derrière Nickel, Andy Lorch s'est à nouveau placé en septième position, ce qui laissait présager une certaine explosivité, surtout pour la phase de départ. En cas de victoire de Nickel, Lorch devait au moins terminer troisième pour s'assurer le titre, et donc partir à l'attaque. "Eh bien, je dois gagner aujourd'hui", a-t-il commenté sèchement à propos de cette constellation.

Nickel a pris le meilleur départ et est revenu en tête du premier tour, suivi de Pedersen et Baczynski. Andy Lorch a franchi la ligne en septième position. Si les choses en étaient restées là, Nickel aurait pu fêter le titre de champion. Mais Lorch a enchaîné en dépassant Thomas Heckel, puis Andre Krüger, Michael Baczynski et Martin I. Pedersen en double au cinquième tour, ne laissant devant lui que Erik Thomsen et Marko Nickel. Cela aurait suffi pour le titre, mais ce n'était pas suffisant pour lui à ce stade. Au neuvième tour, il a également écrasé Thomsen et Nickel, qui étaient déjà en lutte depuis le début et qui ont continué à se battre jusqu'à l'arrivée. Nickel a franchi la ligne d'arrivée derrière Andy Lorch, Thomsen a terminé troisième devant Heckel, Baczynski et Thomas Schüller, qui s'est montré très fort dans la phase finale.

Le top 10 du classement général (PRO) après déduction des résultats biffés

1. #116 Andreas Lorch/GER 275 points

2. #84 Marko Nickel/GER 259 points

3. #44 Andre Krüger/GER 195 points

4. #144 Thomas Schüller/GER 178 points

5. #77 Erik Thomsen/DEN 157 points

6. #107 Michael Baczynski/GER 152 points

7. #96 Thomas Heckel/GER 138 points

8. #150 Sebastian Lorch/GER 64 points

9. #287 Michael Wimmer/GER 60 points

10. #901 Christopher Schnitger/GER 60 points

Classement Advanced

Bien qu'il ne fasse plus partie du classement actif, Thomas Schüller était déjà assuré de remporter le classement Advanced lors de l'avant-dernier événement de la saison à Schleiz. S'il n'était plus dans le classement actif, c'est parce qu'il est monté sur le podium du classement général pour la troisième fois de la saison lors de la première course à Schleiz. Une performance forte pour le rookie de la Cup qui, selon le règlement, a été récompensée par l'expulsion du classement Advanced. Schüller l'a supporté avec calme, car il s'agissait d'une reconnaissance de ses excellentes performances sportives.

A Oschersleben, il s'agissait donc encore de se placer derrière lui. Sebastian Lorch se voyait dans une bonne position de départ, avec 13 points d'avance sur Christopher Schnitger. Mais dans le haut du tableau, quatre pilotes étaient très proches les uns des autres et tout pouvait encore arriver. Le meilleur résultat des entraînements est venu de Keven England, suivi de Kjell Kleymann et Michael Wimmer. Seb Lorch a réalisé le quatrième meilleur temps.

Lors de la course 1, c'est également Keven England qui a imposé son rythme, remportant la victoire et ajoutant 25 points à son compteur. Michael Wimmer, qui avait manqué Most, Assen et Schleiz, a pris la deuxième place devant Sebastian Lorch. Schnitger, septième, n'a pas été à la hauteur de ses attentes, mais il est resté à portée de main de la tête du classement. La course principale du dimanche a vu s'élancer l'Angleterre devant Wimmer, Kleymann et Sebastian Lorch. Cette fois, c'est le jeune Kjell Kleymann qui s'est imposé et a relégué l'Angleterre à la deuxième place dans le dernier tour. Michael Wimmer a franchi la ligne d'arrivée juste derrière lui, ainsi que Sebastian Lorch, déjà à une certaine distance. Les 20 points ainsi obtenus lui ont permis de s'assurer la deuxième place du classement annuel. La troisième place est revenue à Keven England, dont les deux places sur le podium lui ont permis de faire un bond considérable dans le classement.

Le top 5 du classement Advanced après déduction des résultats biffés

1. #144 Thomas Schüller/GER 235 points

2. #150 Sebastian Lorch/GER 155 points

3. #66 Keven England/GER 134 points

4. #901 Christopher Schnitger/GER 130 points

5. #36 Kjell Kleymann/GER 129 points

L'organisation de la Cup s'est montrée très satisfaite de l'accueil réservé par les pilotes et du déroulement de la saison. "Nous allons poursuivre et améliorer la Cup l'année prochaine. Pour cela, quelques projets sont déjà en cours, dont on ne peut malheureusement pas encore parler pour le moment. Mais si ces projets peuvent être mis en œuvre, cela rendra la coupe encore plus attractive", déclare Michael Dangrieß.



