Andreas Lorch vince la BMW RR Cup 2023

Marko Nickel ha lottato per raggiungere il leader della Coppa, Andy Lorch, con i suoi risultati migliori a Schleiz e Assen, e lo ha sfidato direttamente nell'ultimo evento. I due erano separati da 25 punti prima della prima gara del sabato finale, con un massimo di 60 punti in palio nel corso del weekend.

La volontà di successo di Marko Nickel era già evidente nelle prove. Ha fatto segnare i migliori tempi in entrambe le sessioni di qualifica e ha meritatamente piazzato la sua BMW in pole position. Accanto a lui, il veterano Erik Thomsen e Thomas Heckel hanno completato la prima fila dello schieramento. In seconda fila c'erano il pilota ospite ed ex-Cuppie Jamal Bounoua, Andre Krüger e Martin I. Pedersen. Solo al 7° posto Andy Lorch, seguito da Michael Baczynski e Keven England.

Anche nello sprint di 12 minuti più un giro, Nickel ha avuto i nervi più saldi e la velocità migliore, conquistando una vittoria netta dalla partenza all'arrivo. Thomsen e Heckel, che hanno combattuto una feroce battaglia per il secondo posto per tutta la gara, hanno infine concluso al secondo e terzo posto. Il pilota ospite Bounoua ha sbagliato il primo giro e ha rimontato solo al 15° posto, chiudendo al 12° posto. Andy Lorch è riuscito a battere solo Pedersen, cosa mai facile, e ha chiuso al quinto posto. Questo significava un vantaggio di soli 11 punti per Lorch ed era chiaro che la decisione sul campionato era rimandata alla gara principale di domenica.

Per la seconda gara, la griglia di partenza è stata ridisegnata in base ai tempi sul giro di gara 1. Erik Thomsen aveva fatto segnare il miglior tempo sul giro. Erik Thomsen aveva fatto segnare il giro più veloce in gara ed era quindi in testa, affiancato da Heckel e Pedersen. La seconda fila era composta da Nickel, Krüger e Baczynski. Subito dietro Nickel, Andy Lorch si è piazzato di nuovo al settimo posto, il che suggerisce una certa esplosività, soprattutto per la fase di partenza. Se Nickel avesse vinto, Lorch avrebbe dovuto arrivare almeno terzo per assicurarsi il titolo, quindi doveva andare all'attacco. "Beh, credo di dover vincere oggi", è stato il suo secco commento a questa costellazione.

Nickel ha fatto la partenza migliore ed è passato in testa al primo giro, seguito da Pedersen e Baczynski. Andy Lorch ha tagliato il traguardo in settima posizione. Se fosse rimasto così, Nickel avrebbe potuto festeggiare il titolo di campione. Ma Lorch è andato oltre, superando prima Thomas Heckel, poi Andre Krüger, nel quinto giro Michael Baczynski e Martin I. Pedersen in un doppio gruppo e quindi aveva solo Erik Thomsen e Marko Nickel davanti a sé. Sarebbe stato sufficiente per il titolo, ma a quel punto non gli è bastato. Nel corso del nono giro, ha eliminato anche Thomsen e Nickel, che erano stati in lotta per tutto il tempo e hanno continuato a lottare fino al traguardo. Nickel ha tagliato il traguardo alle spalle di Andy Lorch, Thomsen si è piazzato terzo davanti a Heckel, Baczynski e Thomas Schüller, che ha mostrato un'ottima performance nella fase finale.

La Top10 della classifica generale (PRO) dopo la deduzione dei risultati degli scioperi

1° #116 Andreas Lorch/GER 275 punti

2° #84 Marko Nickel/GER 259 punti

3° #44 Andre Krüger/GER 195 punti

4° #144 Thomas Schüller/GER 178 punti

5° #77 Erik Thomsen/DEN 157 punti

6° #107 Michael Baczynski/GER 152 punti

7° #96 Thomas Heckel/GER 138 punti

8° #150 Sebastian Lorch/GER 64 punti

9° #287 Michael Wimmer/GER 60 punti

10° #901 Christopher Schnitger/GER 60 punti

Avanzato - Classificazione

Anche se non è più nella classifica attiva, Thomas Schüller era già il vincitore della classifica avanzata al penultimo evento della stagione a Schleiz. Il fatto che non fosse più nella classifica attiva era dovuto al fatto che nella prima gara a Schleiz era salito sul podio della classifica generale per la terza volta in questa stagione. Una grande prestazione per il debuttante della Coppa, che secondo il regolamento è stata premiata con l'esclusione dalla classifica avanzata. Schüller l'ha presa con filosofia, poiché si trattava di un riconoscimento dei suoi eccellenti risultati sportivi.

A Oschersleben, le posizioni dietro di lui erano tutte da definire. Sebastian Lorch, che aveva un vantaggio di 13 punti su Christopher Schnitger, era in una buona posizione di partenza. Ma nella parte alta della classifica, quattro piloti erano vicini l'uno all'altro, quindi tutto poteva accadere. Il miglior risultato di allenamento è stato ottenuto da Keven England, seguito da Kjell Kleymann e Michael Wimmer. Seb Lorch ha ottenuto il quarto miglior tempo.

In Gara 1 è stato Keven England a dettare il ritmo, vincendo e aggiungendo 25 punti al suo conto. Michael Wimmer, che aveva saltato Most, Assen e Schleiz, è arrivato secondo davanti a Sebastian Lorch. Schnitger, al settimo posto, è stato un po' al di sotto delle sue aspettative, ma si è comunque mantenuto a breve distanza dalla vetta della classifica. L'Inghilterra ha iniziato la gara principale di domenica davanti a Wimmer, Kleymann e Sebastian Lorch. Questa volta è stato il giovane Kjell Kleymann a prevalere e a relegare England al secondo posto all'ultimo giro. Michael Wimmer ha concluso direttamente dietro di lui, così come Sebastian Lorch, già a una certa distanza. I 20 punti ottenuti sono stati sufficienti per assicurarsi il secondo posto nella classifica annuale. Il terzo posto è andato a Keven England, i cui due podi gli hanno permesso di fare un netto balzo in avanti nella classifica.

La Top5 della classifica avanzata dopo la deduzione dei risultati degli strike

1° #144 Thomas Schüller/GER 235 punti

2° #150 Sebastian Lorch/GER 155 punti

3° #66 Keven England/GER 134 punti

4° #901 Christopher Schnitger/GER 130 punti

5° #36 Kjell Kleymann/GER 129 punti

L'organizzazione della Coppa è molto soddisfatta della risposta dei piloti e dell'andamento della stagione. "Continueremo e miglioreremo la Cup il prossimo anno. Ci sono già alcuni progetti in corso, di cui purtroppo non si può parlare al momento. Ma se questi progetti potranno essere realizzati, la Coppa diventerà ancora più interessante", ha dichiarato Michael Dangrieß.



