Andreas Lorch vence a BMW RR Cup 2023

Na BMW RR Cup, cuja final se realizou no âmbito do evento IBPM em Oschersleben, o drama estava à porta. A decisão só foi tomada na última corrida da época.

Marko Nickel tinha lutado para chegar ao líder da Taça, Andy Lorch, com resultados de topo em Schleiz e Assen e desafiou-o diretamente no último evento. Os dois estavam separados por 25 pontos antes da primeira corrida do último sábado, com um máximo de 60 pontos em disputa durante o fim de semana.

A vontade de Marko Nickel de vencer já era evidente nos treinos. Ele estabeleceu os melhores tempos de volta em ambas as sessões de qualificação e, merecidamente, colocou o seu BMW na pole. Ao seu lado, o veterano Erik Thomsen e Thomas Heckel completaram a primeira linha da grelha. Na segunda linha, o piloto convidado e ex-Cuppie Jamal Bounoua, Andre Krüger e Martin I. Pedersen. Apenas em 7º lugar ficou Andy Lorch, seguido por Michael Baczynski e Keven England.

No sprint de 12 minutos mais uma volta, Nickel também tinha os nervos mais fortes e a melhor velocidade, obtendo uma vitória limpa na partida e na chegada. Thomsen e Heckel, que travaram uma luta feroz pelo segundo lugar durante toda a corrida, acabaram por terminar em segundo e terceiro. O piloto convidado Bounoua fez asneira na primeira volta, tendo regressado apenas em 15º lugar, e terminou em 12º. Andy Lorch só conseguiu derrubar Pedersen, o que nunca é fácil, e terminou em quinto. Isto significou uma vantagem de apenas 11 pontos para Lorch e ficou claro que a decisão do campeonato foi adiada para a corrida principal de domingo.

Para a segunda corrida, a grelha de partida foi redesenhada com base nos tempos por volta da corrida 1. Erik Thomsen tinha efectuado a volta mais rápida da corrida e estava, portanto, na frente, ladeado por Heckel e Pedersen. A segunda linha é composta por Nickel, Krüger e Baczynski. Imediatamente atrás de Nickel, Andy Lorch volta a ficar em sétimo lugar, o que sugere uma certa explosão, especialmente na fase de arranque. Se Nickel ganhasse, Lorch teria de terminar pelo menos em terceiro para garantir o título, pelo que tinha de partir para o ataque. "Bem, acho que hoje tenho de ganhar", foi o seu comentário seco sobre esta constelação.

Nickel teve o melhor arranque e regressou à primeira volta na liderança, seguido de Pedersen e Baczynski. Andy Lorch cruzou a linha de chegada na sétima posição. Se tivesse ficado assim, Nickel poderia ter festejado o título de campeão. Mas Lorch foi mais longe, ultrapassando primeiro Thomas Heckel, depois Andre Krüger, na volta 5 Michael Baczynski e Martin I. Pedersen num pelotão duplo e, assim, só tinha Erik Thomsen e Marko Nickel à sua frente. Isso teria sido suficiente para o título, mas não foi o suficiente para ele naquele momento. Na nona volta, também abate Thomsen e Nickel, que estiveram sempre a discutir e continuaram a lutar até ao fim. Nickel cruzou a linha de chegada atrás de Andy Lorch, Thomsen ficou em terceiro, à frente de Heckel, Baczynski e Thomas Schüller, que mostrou um forte desempenho na fase final.

O Top10 da classificação geral (PRO) após dedução dos resultados das greves

1º #116 Andreas Lorch/GER 275 pontos

2º #84 Marko Nickel/GER 259 pontos

3º #44 Andre Krüger/GER 195 pontos

4º #144 Thomas Schüller/GER 178 pontos

5º #77 Erik Thomsen/DEN 157 pontos

6º #107 Michael Baczynski/GER 152 pontos

7º #96 Thomas Heckel/GER 138 pontos

8º #150 Sebastian Lorch/GER 64 pontos

9º #287 Michael Wimmer/GER 60 pontos

10º #901 Christopher Schnitger/GER 60 pontos

Avançado - Classificação

Embora já não esteja na classificação ativa, Thomas Schüller já foi o vencedor da classificação Avançada no penúltimo evento da época em Schleiz. O facto de já não estar na classificação ativa deveu-se ao facto de na primeira corrida em Schleiz ter subido ao pódio da classificação geral pela terceira vez esta época. Um forte desempenho para o estreante na Taça, que, de acordo com os regulamentos, foi recompensado com a expulsão da classificação Avançada. Schüller encarou o facto com naturalidade, uma vez que se tratava do reconhecimento dos seus excelentes resultados desportivos.

Em Oschersleben, o que importava eram as posições atrás dele. Sebastian Lorch, que tinha 13 pontos de vantagem sobre Christopher Schnitger, estava numa boa posição de partida. Mas na parte superior da classificação, quatro pilotos estavam próximos uns dos outros, pelo que tudo podia acontecer. O melhor resultado do treino foi obtido por Keven England, seguido de Kjell Kleymann e Michael Wimmer. Seb Lorch fez o quarto melhor tempo.

Na Corrida 1, foi Keven England que marcou o ritmo, vencendo e somando 25 pontos para a sua conta. Michael Wimmer, que falhou Most, Assen e Schleiz, terminou em segundo lugar, à frente de Sebastian Lorch. Schnitger, em sétimo lugar, ficou um pouco aquém das suas próprias expectativas, mas ainda assim manteve-se a uma curta distância do topo da classificação. A Inglaterra iniciou a corrida principal no domingo, à frente de Wimmer, Kleymann e Sebastian Lorch. Desta vez, foi o jovem Kjell Kleymann que prevaleceu e relegou a Inglaterra para o segundo lugar na última volta. Michael Wimmer terminou logo atrás dele, tal como Sebastian Lorch, já a alguma distância. Os 20 pontos que daí resultaram foram suficientes para garantir o segundo lugar na classificação anual. O terceiro lugar foi para Keven England, cujas duas subidas ao pódio lhe permitiram dar um claro salto na classificação.

O Top5 da classificação Avançada após a dedução dos resultados das greves

1º #144 Thomas Schüller/GER 235 pontos

2º #150 Sebastian Lorch/GER 155 pontos

3º Keven England/GER 134 pontos

4º #901 Christopher Schnitger/GER 130 pontos

5º #36 Kjell Kleymann/GER 129 pontos

A organização da Taça ficou muito satisfeita com a resposta dos pilotos e com o desenrolar da época. "Vamos continuar e melhorar a Taça no próximo ano. Já existem alguns projectos em curso para isso, mas infelizmente não podemos falar deles neste momento. Mas se estes projectos puderem ser implementados, tornarão a Taça ainda mais atractiva", afirma Michael Dangrieß.



Os resultados e a classificação do campeonato podem ser consultados no servidor de resultados.