Hockenheim Classics : 700 participants au départ

Du 29 septembre au 1er octobre 2023, le motodrome badois accueillera pour la 46e fois les Hockenheim Classics. Cette manifestation ramène la nostalgie et l'histoire du sport automobile sur le circuit d'Hockenheim et prouve cette année encore de manière impressionnante, avec ses grilles de départ complètes, qu'elle n'a rien perdu de sa popularité sur la scène du classique après plus de quatre décennies. Près de 700 participants proposent un sport automobile historique de haut niveau international. Pour ce faire, l'association des véhicules vétérans propose un éventail de choix de véhicules anciens à deux et quatre roues. Le championnat allemand de motos historiques (DHM) apporte une grande variété d'attelages de motos et de prototypes rares sur le circuit badois. Il s'agit du plus grand nombre de participants et, avec l'IDM, du plus haut niveau de compétition motocycliste en Allemagne. Des machines datant de 1920 à 1993 prennent le départ dans les catégories solo et attelage.

Les deux courses de la catégorie reine IG constituent un temps fort particulier, la première course se déroulant le dimanche à 10h40 et la seconde à 14h20. Depuis la fin de la catégorie 500 cc dans le championnat allemand en 1999, IG Königsklasse offre une plateforme à ces machines particulières et à leurs pilotes. Entre-temps, la série a été élargie aux classes de cylindrée 125 ccm et 250 ccm. Le double champion d'Allemagne Reiner Scheidhauer de Sarrebruck prend le départ dans la catégorie 125 cc de l'IG Königsklasse. L'association des véhicules vétérans (VFV) présentera une exposition spéciale de machines de course de 1960 à 1993 dans les boxes 44-46 de machines de course historiques originales construites jusqu'en 1960. Les courses spéciales VFV pour les motos auront lieu le samedi à 10h15 et 15h40, et le dimanche à 10h40 et 14h20.

Dans la catégorie 125 cm3, Ingo Emmerich (Nettersheim) prendra le départ sur une moto de course Seel. Emmerich a remporté le Grand Prix d'Allemagne en 1974 sur le Nürburgring dans la catégorie 50 cm3. Le vice-champion du monde Rolf Blatter viendra de Suisse avec une Morbidelli 125 cc. Outre le vainqueur du Grand Prix Helmut Kassner, Bernd Kassner sera également présent à Hockenheim, tous deux au volant d'une Suzuki RG 500 ccm. Le pilote le plus célèbre est le Sud-Africain Jon Ekerold, qui a été sacré champion du monde de moto dans la catégorie 350 cc en 1980. Il s'y est imposé face à Toni Mang lors du duel légendaire sur la Nordschleife du Nürburgring. Le champion du monde de side-car 1982 Werner Schwärzel de Meissenheim présentera à Hockenheim sa machine de course sur route à quatre cylindres URS 500 ccm.

Le double champion du monde de moto Dieter Braun (Dielheim), qui a remporté son deuxième titre de champion du monde sur une Yamaha dans la catégorie 250 cc il y a 50 ans en 1973, sera également invité à Hockenheim.

Dans le domaine des automobiles classiques, c'est la VFV-GLPpro qui prend le départ. Cette série s'est spécialisée, au sein de l'association des véhicules vétérans, dans les courses de régularité sur circuit. Le parc de véhicules va des Formule 1 aux prototypes sportifs en passant par les voitures de tourisme et les GT - les voitures de plus de 25 ans sont autorisées.

Les prix d'entrée commencent à partir de 10 euros pour un ticket du vendredi, les tickets journaliers pour le samedi et le dimanche coûtent 18 euros chacun. Le ticket week-end est disponible pour 25 euros. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 14 ans. Les billets sont disponibles à la caisse du jour directement sur le circuit de Hockenheim ou peuvent être commandés à l'avance en appelant la hotline au +49(0)6205 950-222.

Pour plus d'informations sur l'événement, rendez-vous sur www.hockenheim-classics.de et sur le circuit de Hockenheim, rendez-vous sur www.hockenheimring.de.