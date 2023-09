Classiche di Hockenheim: 700 partecipanti al via

Dal 29 settembre al 1° ottobre 2023, l'Hockenheim Classics si terrà per la 46a volta al Motodrom di Baden. Questo evento riporta la nostalgia e la storia del motorsport all'Hockenheimring e, con i suoi campi di partenza pieni, dimostra anche quest'anno in modo impressionante di non aver perso nulla della sua popolarità nel panorama delle auto d'epoca dopo più di quattro decenni. Quasi 700 partecipanti offrono uno sport motoristico storico di alto livello internazionale. In cambio, la Veteran Vehicle Association presenterà una gamma selezionata di auto d'epoca a due e quattro ruote. Il Campionato tedesco di moto storiche (DHM) porta sulla pista di Baden un'ampia varietà di squadre di motociclette e rari prototipi. Ha il maggior numero di partecipanti e, dopo l'IDM, è la più alta competizione sportiva motociclistica in Germania. Le moto costruite tra il 1920 e il 1993 gareggeranno in classi individuali e a squadre.

Un momento speciale sarà rappresentato dalle due gare della classe IG King, la prima delle quali si terrà domenica alle ore 10.40 e la seconda alle 14.20. Dalla fine della classe 500 cc nel campionato tedesco nel 1999, la IG Königsklasse ha offerto a queste macchine speciali e ai loro piloti una piattaforma. Nel frattempo, la serie è stata ampliata per includere le classi di cilindrata 125 cc e 250 cc. Il due volte campione tedesco Reiner Scheidhauer di Saarbrücken gareggerà nella IG Königsklasse nella classe 125 cc. L'Associazione Veicoli Veterani (VFV) presenterà un'esposizione speciale di macchine da corsa dal 1960 al 1993 nei box 44-46 di macchine da corsa storiche originali costruite fino al 1960. Le gare speciali VFV per le moto si svolgeranno sabato alle 10.15 e alle 15.40 e domenica alle 10.40 e alle 14.20.

Nella classe 125 cc, Ingo Emmerich (Nettersheim) prenderà il via su una moto da corsa Seel. Emmerich ha vinto il Gran Premio di Germania del 1974 al Nürburgring nella classe 50 cc. Dalla Svizzera arriva il secondo classificato Rolf Blatter su una Morbidelli 125 cc. Oltre al vincitore del Gran Premio Helmut Kassner, anche Bernd Kassner verrà a Hockenheim, entrambi alla guida di una Suzuki RG 500 cc. Il pilota più importante è il sudafricano Jon Ekerold, che è diventato campione del mondo di motociclismo nella classe 350 cc nel 1980. In quell'occasione ebbe la meglio su Toni Mang nel leggendario duello sulla Nordschleife del Nürburgring. Il campione del mondo di sidecar del 1982, Werner Schwärzel di Meissenheim, presenterà a Hockenheim il suo quattro cilindri URS 500 cc da corsa su strada.

Sarà ospite a Hockenheim anche il due volte campione del mondo di motociclismo Dieter Braun (Dielheim), che 50 anni fa, nel 1973, vinse il suo secondo titolo mondiale su una Yamaha nella classe 250 cc.

Nel campo delle auto d'epoca, prenderà il via la VFV-GLPpro. All'interno dell'associazione dei veicoli veterani, questa serie si è specializzata nell'organizzazione di gare di regolarità sul circuito. Le auto spaziano dalle vetture di formula alle auto da turismo, dalle vetture GT ai prototipi sportivi - sono ammesse le auto con più di 25 anni.

I prezzi d'ingresso partono da 10 euro per il biglietto del venerdì, mentre i biglietti giornalieri per il sabato e la domenica costano 18 euro ciascuno. Il biglietto per il fine settimana è disponibile a 25 euro. L'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 14 anni. I biglietti sono disponibili al botteghino direttamente all'Hockenheimring o possono essere ordinati in anticipo al numero verde +49(0)6205 950-222.

Ulteriori informazioni sull'evento sono disponibili su www.hockenheim-classics.de e sull'Hockenheimring su www.hockenheimring.de.