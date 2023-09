Clássicos de Hockenheim: 700 participantes à partida

No próximo fim de semana, um ponto alto do desporto automóvel continua no Hockenheimring. Motas construídas entre 1920 e 1993 e carros clássicos estarão em exposição. São esperadas muitas celebridades.

De 29 de setembro a 1 de outubro de 2023, os Clássicos de Hockenheim realizar-se-ão pela 46ª vez no Motodrom em Baden. Este evento traz a nostalgia e a história do desporto automóvel de volta ao Hockenheimring e, com os seus campos de partida cheios, prova de forma impressionante, mais uma vez este ano, que não perdeu nada da sua popularidade no panorama dos automóveis clássicos após mais de quatro décadas. Quase 700 participantes oferecem um desporto motorizado histórico a um elevado nível internacional. Em contrapartida, a Associação de Veículos Veteranos apresenta uma gama selecionada de veículos antigos de duas e quatro rodas. O Campeonato Alemão de Motos Históricas (DHM) traz uma grande variedade de equipas de motos e protótipos raros à pista de Baden. Tem o maior número de participantes e, a seguir ao IDM, é a maior competição desportiva de motos na Alemanha. As máquinas construídas entre 1920 e 1993 competirão nas classes individuais e de equipa.

Um destaque especial serão as duas corridas da Classe IG King, a primeira corrida terá lugar no domingo às 10h40 e a segunda corrida às 14h20. Desde o fim da classe de 500 cc no Campeonato Alemão em 1999, a IG Königsklasse tem oferecido a estas máquinas especiais e aos seus pilotos uma plataforma. Entretanto, a série foi alargada para incluir as classes de 125 cc e 250 cc de cilindrada. O bicampeão alemão Reiner Scheidhauer, de Saarbrücken, vai competir na IG Königsklasse na classe de 125 cc. A Associação de Veículos Veteranos (VFV) apresentará uma exposição especial de máquinas de corrida de 1960 a 1993 nas boxes 44-46 de máquinas de corrida históricas originais construídas até 1960. As corridas especiais da VFV para motociclos terão lugar no sábado às 10h15 e às 15h40 e no domingo às 10h40 e às 14h20.

Na classe de 125 cc, Ingo Emmerich (Nettersheim) vai partir com uma máquina de corrida Seel. Emmerich ganhou o Grande Prémio da Alemanha de 1974 em Nürburgring na classe de 50 cc. Da Suíça vem o segundo classificado, Rolf Blatter, com uma Morbidelli 125 cc. Ao lado do vencedor do Grande Prémio Helmut Kassner, Bernd Kassner também virá a Hockenheim, ambos a pilotar uma Suzuki RG 500 cc. O piloto mais proeminente é o sul-africano Jon Ekerold, que se tornou campeão mundial de motociclismo na classe de 350 cc em 1980. Aí venceu Toni Mang no lendário duelo no Nordschleife de Nürburgring. O campeão do mundo de sidecar de 1982, Werner Schwärzel, de Meissenheim, apresentará em Hockenheim a sua máquina de quatro cilindros URS 500 cc para corridas de estrada.

O bicampeão mundial de motociclismo Dieter Braun (Dielheim), que conquistou o seu segundo título de campeão do mundo há 50 anos, em 1973, com uma Yamaha na classe de 250 cc, também virá a Hockenheim como convidado.

No domínio dos automóveis clássicos, terá início o VFV-GLPpro. No âmbito da Associação de Veículos Veteranos, esta série especializou-se na realização de corridas de regularidade no circuito. Os carros vão desde os carros de fórmula, passando pelos carros de turismo e pelos veículos GT, até aos protótipos desportivos - são permitidos carros com mais de 25 anos.

Os preços de entrada começam em 10 euros para o bilhete de sexta-feira, os bilhetes diários para sábado e domingo custam 18 euros cada. O bilhete de fim de semana está disponível por 25 euros. A entrada é gratuita para crianças com menos de 14 anos. Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira diretamente no Hockenheimring ou podem ser encomendados antecipadamente através da linha direta +49(0)6205 950-222.

Para mais informações sobre o evento, consultar www.hockenheim-classics.de e sobre o Hockenheimring, www.hockenheimring.de.