Daniel Krabacher remporte l'Austrian Junior Cup 2023

Krabacher s'est assuré la victoire au classement général de l'AJC 2023 en remportant la finale de la saison sur le circuit d'Hockenheim. Ethan Sparks (classe 160) et Anina Urlaß (190cc) ont remporté les MiniGP Austria Series 2023.

Le champion de l'Austrian Junior Cup 2023 s'appelle Daniel Krabacher. Le Tyrolien a été inarrêtable lors de la finale de la saison qui s'est déroulée le week-end dernier (du 22 au 24 septembre) en Allemagne : En se classant premier et deuxième lors des deux courses finales sur le circuit d'Hockenheim, Krabacher s'est assuré la victoire au classement général 2023. "C'est un sentiment extraordinaire ! Je participe à l'Austrian Junior Cup depuis trois ans et maintenant, le titre est arrivé", se réjouit Krabacher.

Le Tyrolien est monté sur le podium de onze des douze courses de l'Austrian Junior Cup 2023 et a fêté cinq victoires cette saison. Krabacher remporte le classement général de l'AJC 2023 devant le Basse-Autrichien Niklas Wannenmacher (2e place au général) et l'Allemand Alexander Weizel (3e place au général).

De l'AJC à la Red Bull MotoGP Rookies Cup ?

Après la finale de la saison, quatre talents de l'AJC auront l'occasion, dès le début du mois d'octobre, de se faire connaître pour les prochaines épreuves de la "Road to MotoGP". Avec Daniel Krabacher (Tyrol), Niklas Wannenmacher et Denis Kiesewetter (tous deux de Basse-Autriche) et Alexander Weizel (Allemagne), quatre talents de l'AJC ont été invités à participer à la sélection de la Red Bull MotoGP Rookies Cup les 3 et 4 octobre à Guadix, en Espagne. "Avec Leo Rammerstorfer, un ancien pilote de l'AJC participe déjà à la Red Bull MotoGP Rookies Cup. Nous sommes très fiers que les performances de nos talents soient également perçues dans des séries supérieures sur le chemin du championnat du monde de moto", explique Christoph Gerlach de l'organisateur de l'AJC, BG Sportpromotion.

MiniGP Austria Series : le titre a été décerné

Les dés sont également jetés pour la saison 2023 des MiniGPTM Austria Series, dont la finale s'est déroulée les 16 et 17 septembre au centre ÖAMTC Fahrtechnik/Experience Center Saalfelden/Brandlhof. Dans la catégorie 160, l'Anglais Ethan Sparks a remporté les deux courses à Salzbourg et s'est ainsi adjugé la victoire finale devant l'Ukrainien Yevsevii Kovalov et Levi Flier (NLD). "Je suis très heureux d'avoir remporté la série autrichienne. J'ai hâte de revenir l'année prochaine", a déclaré Sparks.

Meilleur Autrichien parmi les pilotes internationaux de haut niveau de la catégorie 160, le Viennois Lucas Wogowitsch a terminé la saison à la 11e place du classement général.

Haute tension jusqu'au dernier tour dans la classe 190

Au terme d'une fin de saison passionnante, Anina Urlaß (Allemagne) a remporté la victoire au classement général de la classe 190, organisée pour la première fois, en terminant deuxième et troisième à Saalfelden, devant le Tyrolien Tobias Kitzbichler. Ben Wiegner (D), qui a remporté les deux courses de Saalfelden, a terminé à la troisième place du classement général. "C'est mon plus grand succès jusqu'à présent, je suis super contente", a déclaré la gagnante du classement général Urlaß, la seule pilote à avoir terminé chaque course de la saison dans la catégorie 190 sur le podium.

Kitzbichler fait preuve de talent dans la Northern Talent Cup

Tobias Kitzbichler s'est récemment illustré en tant que pilote invité dans la Northern Talent Cup : Lors de la finale de la saison sur le circuit d'Hockenheim en Allemagne (du 22 au 24 septembre), Kitzbichler s'est mêlé au peloton de tête lors des deux courses : Lors de la première course, le talent rouge-blanc-rouge du MiniGP a terminé à la sixième place, et lors de la deuxième course, Kitzbichler a même réussi à monter sur le podium en se classant deuxième. Il n'a manqué que 0,023 seconde au vainqueur, le Suisse Lenoxx Phommara.

"C'était une véritable démonstration de talent. On ne s'attendait pas à ce que Tobias puisse rivaliser avec les leaders de la Northern Talent Cup dès sa première participation. Nous sommes d'autant plus heureux de voir que nous sommes sur la bonne voie avec la relève des deux-roues en Autriche", explique Rene Binna de l'organisateur BG Sportpromotion.