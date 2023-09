Daniel Krabacher vince la Coppa Austriaca Junior 2023

Il campione austriaco di Junior Cup 2023 è Daniel Krabacher. Il tirolese è stato inarrestabile anche nel finale di stagione dello scorso fine settimana (22-24 settembre) in Germania: Con il 1° e il 2° posto nelle due gare finali all'Hockenheimring, Krabacher si è assicurato la vittoria assoluta 2023. "Una grande emozione! Sono tre anni che gareggio nella Austrian Junior Cup e ora ho ottenuto il titolo", ha dichiarato un felicissimo Krabacher.

Il tirolese è salito sul podio in undici delle 12 gare totali della Austrian Junior Cup 2023 e ha festeggiato cinque vittorie in questa stagione. Krabacher vince la classifica generale dell' AJC 2023 davanti a Niklas Wannenmacher della Bassa Austria (secondo assoluto) e Alexander Weizel della Germania (terzo assoluto).

Dalla AJC alla Red Bull MotoGP Rookies Cup?

Dopo il finale di stagione, quattro talenti dell'AJC hanno già la possibilità, all'inizio di ottobre, di segnalarsi per i prossimi impegni sulla "Road to MotoGP". Con Daniel Krabacher (Tirolo), Niklas Wannenmacher e Denis Kiesewetter (entrambi della Bassa Austria) e Alexander Weizel (D), quattro talenti AJC sono stati invitati all'appuntamento della Red Bull MotoGP Rookies Cup il 3-4 ottobre a Guadix, in Spagna. "Leo Rammerstorfer, un ex pilota AJC, sta già gareggiando nella Red Bull MotoGP Rookies Cup. Siamo molto orgogliosi che le prestazioni dei nostri talenti vengano notate anche in serie superiori sulla strada verso il Campionato del Mondo di Motociclismo", spiega Christoph Gerlach dell'organizzatore dell'AJC, BG Sportpromotion.

MiniGP Austria Series: decisione sul titolo

Il dado è tratto anche nella MiniGPTM Austria Series per la stagione 2023, con la finale di stagione che si svolgerà il 16/17 settembre all'ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum/Experience Center Saalfelden/Brandlhof. Nella classe 160cc, l'inglese Ethan Sparks ha vinto entrambe le gare a Salisburgo, aggiudicandosi la vittoria assoluta davanti all'ucraino Yevsevii Kovalov e a Levi Flier (NLD). "Sono molto felice di aver vinto la serie austriaca. Non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo", ha dichiarato Sparks.

Lucas Wogowitsch, viennese, è stato il migliore austriaco tra i piloti internazionali della classe 160cc e ha concluso la stagione all'11° posto assoluto.

Alta tensione fino all'ultimo giro nella classe 190cc

In un emozionante finale di stagione, Anina Urlaß (D) si è assicurata la vittoria assoluta nella classe 190cc, che si svolgeva per la prima volta, arrivando seconda e terza a Saalfelden, davanti al tirolese Tobias Kitzbichler. Ben Wiegner (D) ha concluso al terzo posto assoluto, vincendo entrambe le gare di Saalfelden. "Questo è il mio più grande successo finora, sono felicissimo", ha dichiarato raggiante il vincitore assoluto Urlaß, che è stato l'unico pilota a finire sul podio tutte le gare della stagione della classe 190cc.

Kitzbichler prova il talento nella Northern Talent Cup

Tobias Kitzbichler si è recentemente distinto come ospite della Northern Talent Cup: Nel finale di stagione all'Hockenheimring in Germania (22-24 settembre), Kitzbichler è stato tra i primi in entrambe le gare: Nella prima gara il talento rosso-bianco-rosso della MiniGP ha concluso al sesto posto, mentre nella seconda Kitzbichler è salito addirittura sul podio con il secondo posto. Alla fine sono mancati solo 0,023 secondi al vincitore, lo svizzero Lenoxx Phommara.

"È stata una vera prova di talento. Non ci si poteva aspettare che Tobias fosse in grado di tenere il passo dei migliori della Northern Talent Cup alla sua prima apparizione. Siamo ancora più soddisfatti di vedere che siamo sulla strada giusta con il nostro lavoro con i giovani delle due ruote in Austria", spiega Rene Binna dell'organizzatore BG Sportpromotion.