Daniel Krabacher vence a Taça da Áustria de Juniores 2023

Com uma vitória no final da temporada em Hockenheimring, Krabacher garantiu a vitória geral no AJC 2023. No MiniGP Austria Series 2023, Ethan Sparks (classe 160cc) e Anina Urlaß (190cc) venceram.

O Campeão da Taça da Áustria de Juniores 2023 é Daniel Krabacher. O tirolês também esteve imparável no final da época, no fim de semana passado (22-24 de setembro), na Alemanha: Com o 1º e 2º lugares nas duas corridas finais em Hockenheimring, Krabacher garantiu a vitória geral de 2023. "É uma sensação óptima! Há três anos que corro na Taça da Áustria de Juniores e agora o título está garantido", disse Krabacher, muito satisfeito.

O tirolês terminou no pódio em onze de um total de 12 corridas na Taça da Áustria de Juniores de 2023 e celebrou cinco vitórias esta época. Krabacher venceu a classificação geral da AJC 2023 , à frente de Niklas Wannenmacher, da Baixa Áustria (2º na geral) e Alexander Weizel, da Alemanha (3º na geral).

Do AJC para a Red Bull MotoGP Rookies Cup?

Após o final da época, quatro talentos do AJC já têm a oportunidade de se recomendarem para as próximas tarefas na "Road to MotoGP" no início de outubro. Com Daniel Krabacher (Tirol), Niklas Wannenmacher e Denis Kiesewetter (ambos da Baixa Áustria) e Alexander Weizel (D), quatro talentos da AJC foram convidados para a visita da Red Bull MotoGP Rookies Cup a 3 e 4 de outubro em Guadix, Espanha. "Leo Rammerstorfer, um antigo piloto da AJC, já está a competir na Red Bull MotoGP Rookies Cup. Estamos muito orgulhosos que o desempenho dos nossos talentos também seja notado em séries mais altas a caminho do Campeonato do Mundo de Motociclismo", explica Christoph Gerlach do organizador do AJC, BG Sportpromotion.

MiniGP Austria Series: Decisão do título tomada

O dado também é lançado na Série MiniGPTM Áustria para a temporada 2023, com o final da temporada acontecendo em 16/17 de setembro no ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum/Experience Center Saalfelden/Brandlhof. Na classe de 160cc, o inglês Ethan Sparks venceu as duas corridas em Salzburgo, conquistando a vitória geral à frente do ucraniano Yevsevii Kovalov e de Levi Flier (NLD). "Estou muito contente por ter ganho a série austríaca. Mal posso esperar para voltar no próximo ano", disse Sparks.

Lucas Wogowitsch, de Viena, foi o melhor austríaco entre os pilotos internacionais de topo na classe de 160cc e terminou a época em 11º lugar na geral.

Alta tensão até à última volta na classe de 190cc

Num emocionante final de época, Anina Urlaß (D) garantiu a vitória geral na classe de 190cc, que foi disputada pela primeira vez, ao terminar em segundo e terceiro em Saalfelden, à frente de Tobias Kitzbichler do Tirol. Ben Wiegner (D) terminou em terceiro lugar na geral, vencendo ambas as corridas em Saalfelden no final. "Este é o meu maior sucesso até agora, estou muito feliz", disse Urlaß, que foi o único piloto a terminar todas as corridas da época na classe de 190cc no pódio.

Kitzbichler faz teste de talento na Northern Talent Cup

Tobias Kitzbichler fez recentemente um grande sucesso como participante convidado na Northern Talent Cup: No final da época em Hockenheimring, na Alemanha (22-24 de setembro), Kitzbichler esteve entre os primeiros classificados em ambas as corridas: Na primeira corrida, o talento vermelho-branco-vermelho do MiniGP terminou em sexto lugar, na segunda corrida Kitzbichler chegou mesmo ao pódio com o segundo lugar. No final, faltaram apenas 0,023 segundos para o vencedor Lenoxx Phommara da Suíça.

"Foi uma verdadeira prova de talento. Não era de esperar que Tobias conseguisse acompanhar o topo da Northern Talent Cup na sua primeira participação. Estamos ainda mais satisfeitos por ver que estamos no caminho certo com o nosso trabalho com os jovens condutores de duas rodas na Áustria", explica Rene Binna, do organizador BG Sportpromotion.