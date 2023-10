Paul Ricard : Kenny Foray reste champion de France

Le dernier week-end de septembre 2023, la finale du Championnat de France Superbike s'est déroulée sur le circuit Paul Ricard. Au début de cette dernière manche de la saison, organisée par le MC Paul Ricard et la FFMoto, de nombreux titres étaient encore en jeu. Les nombreux spectateurs présents autour du circuit varois ont assisté à des courses spectaculaires sous haute tension et ont acclamé les champions français de 2023.

Course Superbike 1 : Techer gagne et Foray triomphe

Au départ de l'avant-dernière course de la saison, la catégorie reine devait encore couronner son champion. Alan Techer (Honda CBO - Michelin) s'est tout de suite mis en évidence après le départ et a pris la tête devant son coéquipier et prétendant au titre Mike di Meglio (Honda CBO - Michelin). Son rival Kenny Foray a fait une petite erreur et a reculé dans le classement, à la fin du premier tour il était 6ème. La BMW #11 de Jeremy Guarnoni (BMW MDS - Dunlop) était en troisième position, devant Corentin Perolari (Yamaha Moto Ain - Pirelli) et Naomichi Uramoto (Honda - Pirelli) qui ont fait des tours en 4ème et 5ème position.

Après 5 tours, Techer était toujours en tête à un rythme soutenu et déjà le premier drame survenait : Di Meglio commettait une erreur et disparaissait du top 15. Foray, en revanche, n'en pouvait plus d'attendre : il dépassait Uramoto, profitait de l'abandon de Perolari et dépassait Guarnoni, ce qui lui valait la deuxième place et faisait de lui un champion virtuel. Martin Renaudin (Yamaha Supported Team Moto&GP Addict - Pirelli), parti en 13e position, s'est déjà hissé dans le top 5 derrière Uramoto.

Techer s'est rapidement détaché de Foray, qui était à son tour menacé par Guarnoni. Di Meglio, qui avait repris la piste en 22e position, n'était pas encore revenu près des points. Alors qu'il tentait de rejoindre des adversaires plus lents, il chutait à nouveau à neuf tours de la fin. Foray se dirigeait ainsi vers son deuxième titre consécutif et Techer vers la victoire.

La joie de Techer contrastait avec la déception de son coéquipier. Le pilote de la Honda #5 avait enfin remporté sa première course de la saison. De son côté, Foray montait sur la deuxième marche du podium, mais surtout, le natif des Yvelines se succédait à lui-même et était sacré Champion de France Superbike pour la troisième fois de sa carrière. La troisième place du podium est revenue à Guarnoni.

Superbike course 2 : la revanche du champion

Plus de doute donc sur le nom du champion 2023 dans la deuxième course, mais encore quelques belles bagarres. Les Honda du team CBO ont une nouvelle fois pris un départ en trombe et se sont retrouvées en tête après le premier tour. Jeremy Guarnoni (BMW MDS - Dunlop) était septième lorsqu'il a chuté au virage 6, déclenchant un drapeau rouge. Les pilotes rentrent au stand.

Les pilotes repartent pour 13 tours. Cette fois encore, les Honda prennent la tête de la course, Techer devançant di Meglio. Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) a pris un meilleur départ et s'est positionné à la troisième place. L'ancien pilote du championnat du monde Corentin Perolari (Team Moto Ain - Pirelli) était quatrième devant le Japonais Uramoto (Honda - Pirelli), cinquième. Mathieu Gines (Team 41 Performance Yamaha Supported) a perdu deux positions au départ et a terminé sixième à la lutte avec Grégory Leblanc (TWR Ducati - Pirelli), septième, et Martin Renaudin (Yamaha Supported Team Moto&GP Addict - Pirelli), huitième.

Techer n'a pas réussi à se détacher malgré la lutte entre di Meglio et Foray. Ce trio s'est toutefois détaché de Gines, qui pointait à la quatrième place à plus de sept secondes à la mi-course. A deux tours de l'arrivée, Techer était toujours en tête. Mais il est poursuivi par Foray qui, quelques tours plus tôt, avait dépassé di Meglio au freinage de la ligne droite menant au box.

Foray a remporté la dernière course de la saison pour 0.041 minutes devant Alan Techer, qui a terminé deuxième. Mike di Meglio a terminé à une bonne troisième place et a terminé le championnat en deuxième position devant son coéquipier.

Classement final FSBK 2023

1. Kenny FORAY - 276 points.

2. Mike DI MEGLIO - 238 points.

3. Alan TECHER - 221 points

4. Jérémy GUARNONI - 145 points.

5. Mathieu GINES - 144 points