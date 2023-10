Paul Ricard: Kenny Foray resta campione di Francia

Per il pilota BMW Kenny Foray si tratta del terzo titolo nel campionato francese Superbike. Il rivale della Honda Mike di Meglio è caduto in gara al Paul Ricard, uscendo così dalla lotta per il titolo.

L'ultimo fine settimana di settembre 2023, sul Circuito Paul Ricard, si è svolto l'ultimo round del Campionato francese Superbike. All'inizio di quest'ultimo appuntamento della stagione, organizzato dal MC Paul Ricard e da FFMoto, c'erano ancora parecchi titoli in palio. Il numeroso pubblico del Var ha assistito a gare spettacolari ad alta tensione e ha fatto il tifo per i campioni francesi del 2023.

Superbike gara 1: Techer vince e Foray trionfa

Al via della penultima gara della stagione, la classe regina doveva ancora incoronare il suo campione. Alan Techer (Honda CBO - Michelin) si è messo subito in buona posizione dopo la partenza e ha preso il comando davanti al suo compagno di squadra e contendente al titolo Mike di Meglio (Honda CBO - Michelin). Il suo rivale Kenny Foray ha commesso un piccolo errore ed è sceso in classifica, alla fine del primo giro era al 6° posto. La BMW #11 di Jeremy Guarnoni (BMW MDS - Dunlop) era in terza posizione, davanti a Corentin Perolari (Yamaha Moto Ain - Pirelli) e Naomichi Uramoto (Honda - Pirelli) che stavano girando in 4° e 5° posizione.

Dopo 5 giri Techer era ancora in testa con un ottimo ritmo e già si è consumato il primo dramma: Di Meglio ha commesso un errore ed è scomparso dalla top 15. Foray, invece, non ha saputo aspettare: ha superato Uramoto, ha approfittato del ritiro di Perolari e ha passato Guarnoni, cosa che gli è valsa il secondo posto e lo ha reso campione virtuale. Martin Renaudin (Yamaha Supported Team Moto&GP Addict - Pirelli), partito 13°, è già entrato nella top 5 dietro a Uramoto.

Techer si è rapidamente staccato da Foray, a sua volta minacciato da Guarnoni. Di Meglio, che è rientrato in pista 22°, non è ancora tornato a ridosso dei punti. Quando ha cercato di recuperare gli avversari più lenti, è caduto di nuovo a nove giri dalla fine. Foray si avviava così verso il suo secondo titolo consecutivo e Techer verso la vittoria.

La gioia di Techer contrastava con la delusione del suo compagno di squadra. Il pilota della Honda #5 aveva finalmente vinto la sua prima gara della stagione. Da parte sua, Foray è salito sul secondo gradino del podio, ma soprattutto il pilota originario di Yvelines si è laureato campione francese Superbike per la terza volta nella sua carriera. Il terzo posto sul podio è andato a Guarnoni.

Gara 2 della Superbike: la rivincita del campione

Nella seconda gara non ci sono stati più dubbi sul nome del campione 2023, ma ci sono state delle belle battaglie. Le Honda del team CBO hanno fatto ancora una volta una partenza fulminea e sono state in testa dopo il primo giro. Jeremy Guarnoni (BMW MDS - Dunlop) era al 7° posto quando è caduto alla curva 6, facendo scattare la bandiera rossa. I piloti rientrano ai box.

I piloti sono ripartiti per 13 giri. Ancora una volta le Honda hanno preso il comando, Techer davanti a di Meglio. Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) è partito meglio e si è posizionato al terzo posto. L'ex pilota del Campionato del Mondo Corentin Perolari (Team Moto Ain - Pirelli) è quarto davanti al giapponese Uramoto (Honda - Pirelli) quinto. Mathieu Gines (Team 41 Performance Yamaha Supported) ha perso due posizioni alla partenza ed è stato sesto in una battaglia con Grégory Leblanc (TWR Ducati - Pirelli) settimo e Martin Renaudin (Yamaha Supported Team Moto&GP Addict - Pirelli) ottavo.

Techer non è riuscito a staccarsi nonostante la battaglia tra di Meglio e Foray. Tuttavia, questo trio ha staccato Gines, che a metà gara si trovava al quarto posto, con un ritardo di oltre sette secondi. A due giri dalla fine, Techer era ancora in testa. Ma era inseguito da Foray, che aveva superato di Meglio qualche giro prima mentre frenava sul rettilineo verso i box.

Foray ha vinto l'ultima gara della stagione con 0,041 minuti di vantaggio su Alan Techer, secondo. Mike di Meglio ha ottenuto un buon terzo posto e ha concluso il campionato in seconda posizione davanti al suo compagno di squadra.

Classifica finale FSBK 2023

1° Kenny FORAY - 276 punti.

2° Mike DI MEGLIO - 238 punti.

3° Alan TECHER - 221 punti

4. Jérémy GUARNONI - 145 punti.

5. Mathieu GINES - 144 punti