Paul Ricard: Kenny Foray continua a ser Campeão de França

No último fim de semana de setembro de 2023, a última ronda do Campeonato de França de Superbike teve lugar no Circuito Paul Ricard. No início desta última ronda da época, organizada pelo MC Paul Ricard e pela FFMoto, havia ainda muitos títulos em disputa. Os numerosos espectadores em torno do circuito do Var assistiram a corridas espectaculares sob alta tensão e aplaudiram os campeões franceses de 2023.

Superbike corrida 1: Techer vence e Foray triunfa

No início da penúltima corrida da época, a categoria rainha ainda não tinha coroado o seu campeão. Alan Techer (Honda CBO - Michelin) colocou-se imediatamente em boa posição após a partida e assumiu a liderança à frente do seu companheiro de equipa e candidato ao título Mike di Meglio (Honda CBO - Michelin). O seu rival Kenny Foray cometeu um pequeno erro e desceu na tabela de classificação, no final da primeira volta estava em 6º lugar. O BMW #11 de Jeremy Guarnoni (BMW MDS - Dunlop) estava em 3º lugar, à frente de Corentin Perolari (Yamaha Moto Ain - Pirelli) e Naomichi Uramoto (Honda - Pirelli) que estavam a fazer voltas em 4º e 5º lugar.

Após 5 voltas, Techer ainda estava na liderança com um grande ritmo e já aconteceu o primeiro drama: Di Meglio cometeu um erro e desapareceu do top 15. Foray, por outro lado, mal podia esperar e ultrapassou Uramoto, beneficiou do abandono de Perolari e passou Guarnoni, o que lhe valeu o segundo lugar e fez dele o virtual campeão. Martin Renaudin (Yamaha Supported Team Moto&GP Addict - Pirelli), que arrancou em 13º, já conseguiu entrar no top 5 atrás de Uramoto.

Techer afastou-se rapidamente de Foray, que por sua vez foi ameaçado por Guarnoni. Di Meglio, que regressou à pista em 22º, ainda não está perto dos pontos. Ao tentar apanhar os seus adversários mais lentos, cai de novo a nove voltas do fim. Foray corre assim para o seu segundo título consecutivo e Techer para a vitória.

A alegria de Techer contrastava com a desilusão do seu colega de equipa. O piloto do Honda nº 5 tinha finalmente ganho a sua primeira corrida da época. Por seu lado, Foray subiu ao segundo degrau do pódio, mas o mais importante é que o piloto nascido em Yvelines segue para ser coroado Campeão de França de Superbike pela terceira vez na sua carreira. O terceiro lugar do pódio foi para Guarnoni.

Corrida de Superbike 2: A vingança do campeão

Na segunda corrida, não houve mais dúvidas sobre o nome do campeão de 2023, mas houve algumas lutas agradáveis. As Hondas da equipa CBO fizeram mais uma vez um arranque relâmpago e estavam na liderança após a primeira volta. Jeremy Guarnoni (BMW MDS - Dunlop) estava em 7º lugar quando se despistou na curva 6, dando origem a uma bandeira vermelha. Os pilotos regressam às boxes.

Os pilotos reiniciaram a corrida durante 13 voltas. Mais uma vez, os Hondas assumem a liderança, com Techer à frente de di Meglio. Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) teve um melhor arranque e posicionou-se em terceiro lugar. O antigo piloto do Campeonato do Mundo Corentin Perolari (Team Moto Ain - Pirelli) foi quarto, à frente do japonês Uramoto (Honda - Pirelli) em quinto. Mathieu Gines (Team 41 Performance Yamaha Supported) perdeu duas posições na partida e foi sexto, numa luta com Grégory Leblanc (TWR Ducati - Pirelli) que foi sétimo e Martin Renaudin (Yamaha Supported Team Moto&GP Addict - Pirelli) que foi oitavo.

Techer não conseguiu separar-se, apesar da batalha entre di Meglio e Foray. No entanto, este trio separou-se de Gines, que estava em quarto lugar a meio da corrida, com mais de sete segundos de atraso. A duas voltas do fim, Techer continua na liderança. Mas é perseguido por Foray, que tinha ultrapassado di Meglio algumas voltas antes, quando este travava na reta da meta.

Foray venceu a última corrida da época com 0,041 minutos de vantagem sobre Alan Techer, que foi segundo. Mike di Meglio terminou num bom terceiro lugar e terminou o campeonato em segundo lugar, à frente do seu colega de equipa.

Classificação final FSBK 2023

1º Kenny FORAY - 276 pontos.

2º Mike DI MEGLIO - 238 pontos.

3º Alan TECHER - 221 pontos

4º Jérémy GUARNONI - 145 pontos.

5º Mathieu GINES - 144 pontos