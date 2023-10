Rocco Sessler cumple el calendario con su ascenso a la Rookies Cup

Toda la temporada 2023 de la Northern Talent Cup fue un thriller con el enfrentamiento en la final del IDM en Hockenheim. El alemán Rocco Caspar Sessler o el suizo Lenoxx Phomarra era la cuestión, porque quien ganara la escuela junior de Dorna tenía perspectivas de primera clase de una plaza de salida económicamente lucrativa, porque gratuita, para 2024 en la Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Rocco Caspar Sessler finalmente lo consiguió, entre otras cosas gracias al apoyo de su rival de siempre, que se autoeliminó en la carrera del sábado unos metros antes de la línea de meta en segunda posición por detrás de Sessler y tiró así por la borda su ventaja de puntos, en realidad tranquilizadora. Al día siguiente, Sessler pudo remontar y finalmente se adjudicó el título.

"Es una sensación muy agradable ganar el campeonato. Hemos librado una buena batalla durante toda la temporada. Ha sido muy divertido", dijo después, al tiempo que explicaba su gran paso del duodécimo puesto de la general del NTC 2022 al título 2023 con su aumento significativo de la carga de trabajo de entrenamiento en moto durante el invierno en España, hoy en día algo indispensable en el camino hacia la cima.

Lo que no sabía en ese momento era que el título NTC significaba que no tenía que pasar por el difícil proceso de selección para la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024, sino que entraba directamente en la misma al año siguiente. "Por supuesto que estoy sorprendido de que haya resultado tan fácil y también es muy bonito para mí. Es una gran sensación porque es el siguiente paso en mi carrera. Este año se ha dado el caso de que quien gane el NTC estará directamente en la Rookies Cup", explicó a SPEEDWEEK.com el hijo del ex piloto de IDM Gerhard Sessler tras recibir la buena noticia.

Y añadió: "Leí la noticia dos veces con mi padre porque no nos lo podíamos creer. Al principio nos quedamos sin palabras. Después, por supuesto, estábamos muy contentos y animados".

Tras haber alcanzado su objetivo declarado este año, ya tiene la vista puesta en su primer año como Red Bull Rookies con las siguientes palabras. "Mis expectativas son ya bastante altas. Así que el top 10 es sin duda un buen objetivo para el primer año. Según he oído, ahora se supone que puedes permanecer en la Copa durante tres años. Entonces me gustaría ganar un poco en el segundo año y meterme entre los tres primeros y ganar la Copa en el tercero. Eso sería lo ideal", afirma confiado el joven de 14 años.

El franconiano, que vive en Suiza, también competirá en la Copa de Europa de Talentos (ETC) para el equipo Intact en 2024. Como preparación, este año tiene dos carreras wild-card. La primera será el próximo fin de semana en Aragón y la segunda más tarde en Valencia. "Voy a pilotar una moto completamente diferente (Moto3). Es muy difícil fijar un objetivo para eso. Pero de cara al año que viene, sin duda será de gran ayuda", ha declarado una vez más Rocco Caspar Sessler.