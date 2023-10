Rocco Sessler en route pour la Rookies Cup

Toute la saison 2023 de la Northern Talent Cup a été un thriller avec l'épreuve de force lors de la finale de l'IDM à Hockenheim. L'Allemand Rocco Caspar Sessler ou le Suisse Lenoxx Phomarra, telle était la question, car celui qui remporterait l'école de jeunes talents de Dorna avait de grandes chances d'obtenir une place de départ financièrement lucrative, car gratuite, pour 2024 dans la Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Rocco Caspar Sessler a finalement remporté la course, notamment grâce à l'aide de son rival de toujours, qui s'est lui-même éliminé par une chute à quelques mètres de l'arrivée, alors qu'il se trouvait en deuxième position derrière Sessler, et a ainsi perdu son avance de points pourtant rassurante. Le lendemain, Sessler a pu tacler et a finalement remporté le titre.

"C'est un sentiment très agréable de remporter le championnat. Nous avons eu une bonne bataille toute la saison. C'était vraiment amusant", a-t-il ensuite déclaré, expliquant en même temps son grand pas de douzième au classement général du NTC 2022 à celui de détenteur du titre 2023 par sa charge d'entraînement moto nettement accrue pendant l'hiver en Espagne, une chose indispensable de nos jours sur la voie de l'ascension.

Ce qu'il ne savait pas encore à l'époque, c'est qu'avec le titre NTC, il n'avait pas besoin de passer par la difficile sélection pour la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024, mais qu'il y accédait directement l'année suivante. "Bien sûr, je suis surpris que cela se soit passé si facilement et c'est aussi très bien pour moi. C'est un sentiment fantastique, car c'est la prochaine étape de ma carrière. Cette année, il est probable que celui qui gagne le NTC soit directement admis à la Rookies Cup", a déclaré le fils de l'ex-pilote IDM Gerhard Sessler à SPEEDWEEK.com après avoir appris cette bonne nouvelle.

Et d'ajouter : "J'ai lu la nouvelle deux fois avec mon père, car nous n'arrivions pas à y croire. Nous sommes tous les deux restés sans voix. Ensuite, nous nous sommes bien sûr réjouis et avons poussé des cris de joie".

Après avoir atteint son objectif déclaré de cette année, il se tourne déjà vers sa première année en tant que rookie Red Bull en disant ceci. "Mes attentes sont déjà assez élevées. Le top 10 est certainement un bon objectif pour la première année. D'après ce que j'ai compris, on peut désormais rester trois ans dans la coupe. Ensuite, j'aimerais gagner un peu la deuxième année et entrer dans le top 3, puis gagner la coupe la troisième année. Ce serait optimal", affirme le jeune homme de 14 ans avec assurance.

Parallèlement, le Franconien qui vit en Suisse participera en 2024 à l'European Talent Cup (ETC) pour l'équipe Intact. Pour s'y préparer, il a encore deux participations en tant que wild card cette année. La première dès le week-end prochain en Aragon et la seconde plus tard à Valence. "Là, je roulerai avec une toute autre moto (Moto3). Il est donc très difficile de fixer un objectif. Mais en vue de l'année prochaine, ce sera certainement très utile", explique encore une fois Rocco Caspar Sessler.