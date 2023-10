Rocco Sessler è in regola con la promozione alla Rookies Cup

Ce l'ha fatta: Rocco Caspar Sessler correrà nella Red Bull MotoGP Rookies Cup il prossimo anno, o presumibilmente per i prossimi tre anni. Questo lo rende il pilota tedesco più speranzoso per il Gran Premio.

L'intera stagione della Northern Talent Cup 2023 è stata un thriller con la resa dei conti nella finale IDM di Hockenheim. Si trattava di Rocco Caspar Sessler, tedesco, o di Lenoxx Phomarra, svizzero, perché chi vinceva la scuola junior della Dorna aveva la possibilità di ottenere un posto da titolare nella Red Bull MotoGP Rookies Cup del 2024, finanziariamente vantaggioso e gratuito.

Rocco Caspar Sessler alla fine ce l'ha fatta, anche grazie al sostegno del suo rivale di sempre, che nella gara di sabato si è autoeliminato a pochi metri dal traguardo in seconda posizione dietro a Sessler, gettando così via il suo effettivamente rassicurante vantaggio di punti. Il giorno successivo, Sessler è riuscito a fare tattica e alla fine ha vinto il titolo.

"È una sensazione molto bella vincere il campionato. Abbiamo avuto una bella battaglia per tutta la stagione. È stato davvero divertente", ha dichiarato in seguito, spiegando allo stesso tempo il suo grande passo dal dodicesimo posto in classifica generale nell'NTC 2022 al detentore del titolo 2023 con l'aumento significativo del carico di allenamento in moto durante l'inverno in Spagna, oggi indispensabile per arrivare in cima.

Quello che non sapeva all'epoca è che il titolo NTC gli permetteva di non dover affrontare il difficile processo di selezione per la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024, ma di accedere direttamente alla stessa l'anno successivo. "Naturalmente sono sorpreso che sia andata così facilmente e per me è anche molto bello. È una sensazione fantastica perché è il prossimo passo della mia carriera. Quest'anno probabilmente chi vince l'NTC è direttamente nella Rookies Cup", ha spiegato il figlio dell'ex pilota dell'IDM Gerhard Sessler a SPEEDWEEK.com dopo aver ricevuto la buona notizia.

E ha aggiunto: "Ho letto la notizia due volte con mio padre perché non riuscivamo a crederci. All'inizio eravamo entrambi senza parole. Poi, naturalmente, eravamo molto felici e abbiamo esultato".

Avendo raggiunto il suo obiettivo dichiarato quest'anno, sta già puntando al suo primo anno da Red Bull Rookies con le seguenti parole. "Le mie aspettative sono già piuttosto alte. Quindi la top 10 è sicuramente un buon obiettivo per il primo anno. Ho sentito dire che ora si può rimanere nella Coppa per tre anni. Poi mi piacerebbe vincere un po' nel secondo anno, entrare nella top-3 e vincere la Coppa nel terzo anno. Sarebbe l'ideale", afferma fiducioso il 14enne.

Il francofortese, che vive in Svizzera, parteciperà anche alla European Talent Cup (ETC) per la squadra Intact nel 2024. Per prepararsi a questo, quest'anno ha due gare di wild-card. La prima sarà il prossimo fine settimana ad Aragon e la seconda a Valencia. "Sarò in sella a una moto completamente diversa (Moto3). È molto difficile indicare un obiettivo. Ma per quanto riguarda il prossimo anno, sarà sicuramente molto utile", ha detto ancora Rocco Caspar Sessler.