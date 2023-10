Rocco Sessler está a cumprir o calendário de promoção à Taça dos Rookies

Rocco Caspar Sessler vai correr na Red Bull MotoGP Rookies Cup no próximo ano, ou presumivelmente nos próximos três anos. Isto faz dele a esperança do piloto alemão de Grandes Prémios.

Toda a temporada de 2023 da Northern Talent Cup foi um thriller com o confronto na final do IDM em Hockenheim. Rocco Caspar Sessler, da Alemanha, ou Lenoxx Phomarra, da Suíça, era a questão que se colocava, porque quem vencesse a escola júnior da Dorna tinha perspectivas de obter um lugar de partida financeiramente lucrativo, porque gratuito, para 2024 na Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Rocco Caspar Sessler conseguiu finalmente entrar na corrida, sobretudo graças ao apoio do seu rival de longa data, que se eliminou na corrida de sábado a poucos metros da meta, em segundo lugar, atrás de Sessler, deitando assim a perder a sua vantagem de pontos, que era realmente tranquilizadora. No dia seguinte, Sessler conseguiu uma tática e acabou por conquistar o título.

"É uma sensação muito agradável ganhar o campeonato. Travámos uma boa batalha durante toda a época. Foi muito divertido", disse depois, ao mesmo tempo que explicava o seu grande passo do décimo segundo lugar na classificação geral do NTC de 2022 para o detentor do título de 2023 com o aumento significativo da carga de trabalho de treino de motociclismo durante o inverno em Espanha, hoje em dia uma coisa indispensável no caminho para o topo.

O que ele não sabia na altura era que o título NTC significava que não tinha de passar pelo difícil processo de seleção para a Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024, mas que entrava diretamente na mesma no ano seguinte. "Claro que estou surpreendido por ter sido tão fácil e também é muito bom para mim. É uma sensação óptima porque é o próximo passo na minha carreira. Este ano, provavelmente, quem ganhasse a NTC estaria diretamente na Rookies Cup", explicou o filho do antigo piloto da IDM, Gerhard Sessler, ao SPEEDWEEK.com, depois de receber a boa notícia.

E acrescentou: "Li a notícia duas vezes com o meu pai porque não conseguíamos acreditar. No início ficámos ambos sem palavras. Depois, claro, ficámos muito felizes e aplaudimos."

Depois de ter atingido o seu objetivo este ano, já está a pensar no seu primeiro ano no Red Bull Rookies, com as seguintes palavras "As minhas expectativas já são bastante elevadas. Por isso, o top 10 é certamente um bom objetivo para o primeiro ano. Como ouvi dizer, é suposto podermos ficar na Taça durante três anos. Depois, gostaria de ganhar um pouco no segundo ano, entrar no top-3 e ganhar a Taça no terceiro ano. Isso seria o ideal", diz o jovem de 14 anos, confiante.

O francónio, que vive na Suíça, também vai competir na Taça Europeia de Talentos (ETC) pela equipa Intact em 2024. Para se preparar para isso, tem duas corridas de wild-card este ano. A primeira será no próximo fim de semana em Aragão e a segunda mais tarde em Valência. "Vou pilotar uma moto completamente diferente (Moto3). É muito difícil definir um objetivo para isso. Mas em relação ao próximo ano, será certamente muito útil", disse Rocco Caspar Sessler mais uma vez.