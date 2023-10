Lenoxx Phommara: Doble decepción en quince días

Primero sólo subcampeón de la Northern Talent Cup y ahora sin plaza en la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024. Phommara está teniendo que tragarse algunos tragos amargos. Pero renunciar a su objetivo no es una opción para él.

Uno de los dos principales protagonistas de la temporada de suspense de la Northern Talent Cup 2023 fue Lenoxx Phommara. El liderato del campeonato cambió varias veces entre él y el alemán Rocco Caspar Sessler. En el penúltimo fin de semana de carreras, en el Red Bull Ring, el péndulo se decantó claramente del lado de Lenoxx Phommara, de modo que el piloto de 16 años llegó al último fin de semana en Hockenheim, de nuevo como parte del IDM, con una ventaja de 15 puntos.

En la penúltima carrera de la temporada, disputada el sábado, Sessler y Phommara corrieron en cabeza y el confederado habría hecho bien en llevar el segundo puesto a buen puerto hasta la meta. Sin embargo, quería la victoria y pagó su ambición con una caída en la última vuelta en la recta de meta y un cero. En lugar de llegar a la última carrera con doce puntos de ventaja, ahora estaba a diez.

El domingo consiguió su quinta victoria de la temporada en la 14ª carrera de la temporada, pero Rocco Caspar Sessler se hizo con el título con un tercer puesto, por detrás del austriaco Tobias Kitzbichler, participante invitado no puntuable. "Es una putada haber perdido ahora el campeonato por un margen tan estrecho. Sin embargo, la cosa continúa. Estoy aprendiendo mucho de mi error. No obstante, estoy contento con cómo ha ido la temporada y preparado para la próxima", declaró Lenoxx Phommara a SPEEDWEEK.com con bastante optimismo tras su derrota en Hockenheim.

Hice todo lo que pude para ganar. Podría haber aceptado el segundo puesto del sábado. Pero yo no soy así. Quizá me arrepienta un poco más tarde, pero quizá no. Ahora ha sido así".

Mientras Rocco Sessler podía olvidar el estrés de haber sido seleccionado para la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 como campeón de la NTC en 2023 y tenía asegurada su plaza para los próximos tres años, Lenoxx Phommara tuvo que acudir al circuito de Guadix, en España, no lejos de Almería. En el proceso, fue uno de todos esos germanoparlantes que cayeron por el óxido.

Después, Lenoxx Phommara apenas pudo ocultar su decepción y se mostró muy reservado. "Sólo han pasado dos días, así que no hemos pensado mucho en lo que pasará después. Eso sólo vendrá en los próximos días". Pero su gran objetivo sigue siendo MotoGP.

En consecuencia, probablemente se concentrará ahora en la entrada en el Campeonato del Mundo Junior, a la que aspiraba de todos modos y para la que ya tenía contratos sobre la mesa. "Pero no se ha firmado nada y, por lo tanto, nada es oficial todavía. Las cantidades son muy elevadas y de momento no tenemos suficientes patrocinadores, seguimos buscando. Pero creemos firmemente que es posible y no nos dejaremos frenar", había dicho antes de la selección para la Rookies Cup.