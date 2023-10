Lenoxx Phommara : double déception en deux semaines

Lenoxx Phommara a été l'un des deux protagonistes de la saison 2023 de la Northern Talent Cup. Entre lui et l'Allemand Rocco Caspar Sessler, la tête du championnat a changé plusieurs fois. Lors de l'avant-dernier week-end de course sur le Red Bull Ring, le pendule a penché assez nettement en faveur de Lenoxx Phommara, si bien que le jeune homme de 16 ans s'est rendu au week-end final à Hockenheim, toujours dans le cadre de l'IDM, avec 15 points d'avance.

L'avant-dernière course de la saison, le samedi, a vu Sessler et Phommara prendre de l'avance et le pilote fédéral aurait bien fait de terminer en toute sécurité à la deuxième place. Mais il voulait la victoire et a payé son ambition d'une chute dans le dernier tour de la ligne droite et d'un zéro pointé. Au lieu d'aborder la dernière course avec douze points d'avance, il en avait dix de moins.

Dimanche, il a certes remporté sa cinquième victoire de la saison lors de la 14e course de la saison, mais Rocco Caspar Sessler a assuré le titre en terminant troisième derrière le pilote autrichien invité Tobias Kitzbichler, qui n'avait pas droit aux points. "C'est énervant d'avoir perdu le championnat de si peu. Néanmoins, je continue. Mon erreur m'a certainement beaucoup appris. Je suis quand même content de la saison telle qu'elle s'est déroulée et je suis prêt pour la saison prochaine", a déclaré Lenoxx Phommara à SPEEDWEEK.com, plutôt optimiste, après sa défaite ressentie à Hockenheim.

Et d'ajouter : "J'ai fait de mon mieux pour gagner. J'aurais pu accepter la deuxième place samedi. Mais je ne suis pas comme ça. Peut-être que je le regretterai un peu plus tard, peut-être pas. C'est comme ça que ça s'est passé maintenant".

Alors que Rocco Sessler pouvait s'épargner le stress de la sélection pour la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 en tant que champion NTC 2023 et qu'il était de toute façon assuré de sa place l'année prochaine, voire pour les trois prochaines années, Lenoxx Phommara a dû se rendre sur le circuit de Guadix en Espagne, non loin de celui d'Almeria, pour une séance d'évaluation. Il faisait partie de tous les germanophones qui ont été recalés.

Face à ce constat, Lenoxx Phommara a eu du mal à cacher sa déception et s'est montré très peu loquace. "Cela ne fait que deux jours, donc nous n'avons pas encore beaucoup réfléchi à la suite. Cela ne viendra que dans les prochains jours". Son grand objectif reste toutefois le MotoGP.

Il va donc se concentrer sur son entrée dans le championnat du monde junior, pour lequel il a déjà des contrats sur la table. "Mais rien n'est encore signé et donc officiel. Les montants sont très élevés et pour l'instant, nous n'avons pas encore assez de sponsors, nous sommes toujours à la recherche. Mais nous croyons fermement que c'est possible et nous ne nous laissons pas arrêter", avait-il déclaré avant sa sélection pour la Rookies Cup.