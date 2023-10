Lenoxx Phommara: doppia delusione in quindici giorni

Prima solo secondo classificato nella Northern Talent Cup e ora senza un posto nella Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024. Phommara deve attualmente ingoiare qualche pillola amara. Ma rinunciare al suo obiettivo non è un'opzione per lui.

Uno dei due principali protagonisti della stagione thriller della Northern Talent Cup 2023 è stato Lenoxx Phommara. La leadership del campionato è cambiata più volte tra lui e il tedesco Rocco Caspar Sessler. Nel penultimo weekend di gara al Red Bull Ring, il pendolo ha oscillato abbastanza chiaramente nella direzione di Lenoxx Phommara, tanto che il 16enne è arrivato al weekend finale di Hockenheim, sempre nell'ambito dell'IDM, con un vantaggio di 15 punti.

La penultima gara della stagione, sabato, ha visto Sessler e Phommara in testa e il confederato avrebbe fatto bene a portare il secondo posto in sicurezza fino al traguardo. Tuttavia, voleva la vittoria e ha pagato la sua ambizione con una caduta all'ultimo giro sul rettilineo d'arrivo e uno zero. Invece di arrivare all'ultima gara con dodici punti di vantaggio, ne aveva dieci in meno.

Domenica ha conquistato la sua quinta vittoria stagionale nella 14a gara della stagione, ma Rocco Caspar Sessler ha conquistato il titolo con un terzo posto dietro all'ospite non eleggibile ai punti Tobias Kitzbichler, austriaco. "È un peccato aver perso il campionato con un margine così stretto. Tuttavia, si va avanti. Sicuramente sto imparando molto dal mio errore. Tuttavia, sono contento di come è andata la stagione e sono pronto per la prossima", ha dichiarato Lenoxx Phommara a SPEEDWEEK.com in modo piuttosto ottimistico dopo la sconfitta subita a Hockenheim.

Ha continuato: "Ho fatto del mio meglio per vincere. Avrei potuto accettare il secondo posto di sabato. Ma non sono fatto così. Forse me ne pentirò un po' più tardi, ma forse no. È solo il modo in cui è andata adesso".

Mentre Rocco Sessler ha potuto dimenticare lo stress di essere stato selezionato per la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 in quanto campione NTC nel 2023 ed era sicuro del suo posto l'anno prossimo per i prossimi tre anni, Lenoxx Phommara è dovuto andare sul circuito di Guadix in Spagna, non lontano da Almeria. Nel processo, è stato uno di quelli di lingua tedesca che sono caduti nella ruggine.

In seguito, Lenoxx Phommara non ha potuto nascondere la sua delusione ed è stato estremamente riservato. "Sono passati solo due giorni, quindi non abbiamo ancora pensato a cosa succederà dopo. Lo sapremo solo nei prossimi giorni". Ma il suo grande obiettivo rimane la MotoGP.

Di conseguenza, probabilmente ora si concentrerà sull'ingresso nel Campionato del Mondo Junior, a cui aspirava comunque, per il quale aveva già dei contratti sul tavolo. "Ma non è stato firmato nulla e quindi non è ancora ufficiale. Gli importi sono molto alti e al momento non abbiamo abbastanza sponsor, stiamo ancora cercando. Ma crediamo fermamente che sia possibile e non ci faremo fermare", aveva detto prima della selezione per la Rookies Cup.