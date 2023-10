Lenoxx Phommara: Dupla desilusão numa quinzena

Um dos dois principais protagonistas da temporada de suspense da Northern Talent Cup 2023 foi Lenoxx Phommara. A liderança do campeonato mudou várias vezes entre ele e o alemão Rocco Caspar Sessler. No penúltimo fim de semana de corridas no Red Bull Ring, o pêndulo oscilou claramente na direção de Lenoxx Phommara, de modo que o jovem de 16 anos chegou ao último fim de semana em Hockenheim, novamente como parte da IDM, com uma vantagem de 15 pontos.

A penúltima corrida da época, no sábado, viu Sessler e Phommara correrem na frente e o confederado teria feito bem em levar o segundo lugar em segurança até ao fim. No entanto, ele queria a vitória e pagou pela sua ambição com um acidente na última volta na reta final e um zero. Em vez de ir para a última corrida com uma vantagem de doze pontos, estava agora dez atrás.

No domingo, conquistou a sua quinta vitória da época na 14ª corrida da temporada, mas Rocco Caspar Sessler garantiu o título com um terceiro lugar, atrás do convidado não elegível por pontos Tobias Kitzbichler, da Áustria. "É uma pena ter perdido o campeonato por uma margem tão pequena. No entanto, continua. Estou certamente a aprender muito com o meu erro. No entanto, estou satisfeito com a forma como a época decorreu e pronto para a próxima época", disse Lenoxx Phommara ao SPEEDWEEK.com, de forma bastante otimista, após a derrota em Hockenheim.

E continuou: "Fiz o meu melhor para ganhar. Podia ter aceite o segundo lugar no sábado. Mas não é assim que eu sou. Talvez me arrependa um pouco mais tarde, mas talvez não. Foi assim que aconteceu agora".

Enquanto Rocco Sessler podia esquecer o stress de ser selecionado para a Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 como campeão do NTC em 2023 e tinha a certeza do seu lugar no próximo ano para os próximos três anos, Lenoxx Phommara teve de ir ao circuito de Guadix, em Espanha, não muito longe de Almeria. Nesse processo, foi um dos falantes de alemão que caiu na ferrugem.

Depois disso, Lenoxx Phommara mal conseguiu esconder a sua desilusão e manteve-se extremamente calado. "Isto foi há apenas dois dias, por isso ainda não pensámos em como proceder. Isso só vai acontecer nos próximos dias". Mas o seu grande objetivo continua a ser o MotoGP.

Assim, ele provavelmente vai agora concentrar-se na entrada no Campeonato do Mundo Júnior, que ele estava a tentar alcançar de qualquer maneira, para o qual ele já tinha contratos em cima da mesa. "Mas nada foi assinado e, portanto, nada é oficial ainda. Os montantes são muito elevados e, de momento, não temos patrocinadores suficientes, ainda estamos à procura. Mas acreditamos firmemente que é possível e não nos vamos deixar parar", afirmou antes da seleção para a Rookies Cup.