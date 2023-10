Final de temporada lleno de emoción para Lena Kemmer en Imola

"Para el final de la temporada, mi equipo y yo fuimos al legendario Autodromo Enzo e Dino Ferrari de Imola. Es un circuito como ningún otro. Tanto por su historia como por su increíble ubicación, en medio de una ciudad rodeada de casas y parques, es un lugar muy especial para poder conducir allí uno mismo. Para mí, este evento ha sido lo más destacado del año automovilístico", declaró entusiasmada Lena Kemmer.

"El programa era apretado para acostumbrarme al recorrido, que era nuevo para mí. Además, perdí un tiempo muy valioso porque me caí tanto en los entrenamientos libres como en la primera sesión de clasificación, en la que tuve un problema técnico. A pesar de todo, conseguí clasificarme en el duodécimo puesto de la parrilla de 20 pilotos. Afortunadamente, nuestro buen trabajo se vio recompensado una vez más con la mayor velocidad punta en la sesión clasificatoria, siendo la única KTM en liza", no podía ocultar su orgullo el técnico.

"En la carrera pude mejorar mi tiempo por vuelta en dos segundos. Al final fue suficiente para conseguir el 10º puesto en la general y el octavo en mi categoría. En la clasificación final del Campeonato de Europa, gané otra posición y terminé mi primera temporada internacional de carreras en el 7º puesto de la general. Definitivamente he conseguido mi objetivo de acabar entre los 10 primeros, pero no estoy nada satisfecho. Después de la temporada es antes de la temporada. La planificación y el entrenamiento para 2024 ya están en pleno apogeo".

"Echando la vista atrás a la temporada, he mejorado carrera a carrera y he reducido la distancia que me separaba de los primeros", resume satisfecho el joven austriaco. "Este año no siempre ha sido fácil para mí. Debido a la última clase de la escuela profesional de mi aprendizaje como técnico de coches y a mi lesión del accidente de Valencia, donde me rompí el tobillo, tuve que dejar de lado los entrenamientos durante algún tiempo."

Y continúa: "En septiembre aprobé mi examen final de aprendizaje con matrícula de honor. Ahora voy a hacer los exámenes de fin de estudios, así que este año me han pasado muchas cosas tanto en mi vida privada como en mi deporte, por lo que desgraciadamente las carreras se han tenido que resentir un poco. No obstante, he dedicado mi tiempo libre y mi alma a las carreras y siempre he dado lo mejor de mí. Ahora es el momento de centrarme en la próxima temporada".

"Muchas gracias a mis padres, que siempre me apoyan y lo dan todo por mí, así como a mis patrocinadores y a mi empleador AVL List GmbH, sin los cuales todo esto no sería posible."