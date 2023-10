Fin de saison mouvementée pour Lena Kemmer à Imola

"Pour la finale de la saison, mon équipe et moi nous sommes rendus sur le légendaire Autodromo Enzo e Dino Ferrari à Imola. Un circuit qui ne ressemble à aucun autre. En raison de son histoire et de sa situation incroyable au cœur d'une ville entourée de maisons et de parcs, c'est un endroit très spécial pour pouvoir y piloter soi-même. Pour moi, cette manifestation a été le point culminant absolu de l'année de sport automobile", a déclaré Lena Kemmer avec enthousiasme.

"Le calendrier était serré pour me permettre de m'habituer à ce parcours nouveau pour moi. Ensuite, j'ai également perdu un temps précieux en chutant lors des essais libres et de la première séance de qualification, ce qui a entraîné un problème technique. Malgré tout, j'ai pu me qualifier pour la douzième place sur la grille de départ parmi 20 pilotes. Heureusement, notre bon travail a de nouveau été récompensé par la vitesse de pointe la plus élevée en qualification en tant que seule KTM du peloton", a déclaré la technicienne sans pouvoir cacher sa fierté.

"En course, j'ai pu améliorer mon temps au tour de deux secondes. Au final, cela m'a permis d'obtenir la 10e place au total et la 8e place dans ma catégorie. Au classement final du championnat d'Europe, j'ai ainsi encore gagné une position et terminé ma première saison de course internationale à la 7e place du classement général. J'ai définitivement atteint mon objectif de terminer dans le top 10, mais je suis loin d'être satisfait. Après la saison, c'est avant la saison. La planification et l'entraînement pour 2024 tournent déjà à plein régime".

"En regardant la saison en arrière, je me suis améliorée de course en course et j'ai réduit l'écart avec les leaders", a déclaré la jeune Autrichienne, satisfaite du bilan. "Cette année n'a pas toujours été facile pour moi. En raison de la dernière classe de l'école professionnelle de ma formation de technicienne en automobile et de ma blessure due à la chute à Valence, au cours de laquelle je me suis cassé la cheville, j'ai dû mettre l'entraînement entre parenthèses pendant un certain temps".

Et d'ajouter : "En septembre, j'ai terminé l'examen de fin d'apprentissage avec mention. Maintenant, il y a encore la maturité, donc cette année, en plus du sport, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie privée, et la course a malheureusement dû en souffrir un peu. Malgré tout, j'ai consacré mon temps libre et mon cœur à la course et j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Maintenant, il est à nouveau temps de me concentrer entièrement sur la saison prochaine !"

"Un grand merci à mes parents qui me soutiennent toujours et qui font tout pour moi, ainsi qu'à mes sponsors et à mon employeur AVL List GmbH, sans qui tout cela ne serait pas possible".