Finale di stagione movimentato per Lena Kemmer a Imola

"Per il finale di stagione, io e la mia squadra siamo andati al leggendario Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. È un circuito come nessun altro. Grazie alla sua storia e all'incredibile posizione nel mezzo di una città circondata da case e parchi, è un luogo molto speciale in cui è possibile guidare di persona. Per me questo evento è stato l'apice assoluto dell'anno motoristico", ha dichiarato entusiasta Lena Kemmer.

"I tempi sono stati stretti per abituarmi al percorso, che era nuovo per me. Inoltre, ho perso tempo prezioso perché sono caduta sia nelle prove libere che nella prima sessione di qualifiche, a causa di un problema tecnico. Ciononostante, sono riuscito a qualificarmi al dodicesimo posto in griglia su 20 piloti. Fortunatamente, il nostro buon lavoro è stato ancora una volta premiato con la più alta velocità massima in qualifica come unica KTM in campo", non ha potuto nascondere il suo orgoglio il tecnico.

"In gara sono riuscito a migliorare il mio tempo sul giro di due secondi. Alla fine è stato sufficiente per il 10° posto assoluto e l'ottavo di classe". Nella classifica finale del Campionato europeo, ho guadagnato un'altra posizione e ho concluso la mia prima stagione agonistica internazionale al 7° posto assoluto. Ho sicuramente raggiunto il mio obiettivo di finire tra i primi 10, ma non sono affatto soddisfatto. Dopo la stagione è prima della stagione. La pianificazione e l'allenamento per il 2024 sono già in pieno svolgimento".

"Guardando indietro alla stagione, sono migliorato di gara in gara e ho ridotto il distacco dai primi", ha riassunto soddisfatto il giovane austriaco. "Quest'anno non è stato sempre facile per me. A causa dell'ultima lezione della scuola professionale del mio apprendistato come tecnico automobilistico e dell'infortunio subito a Valencia, dove mi sono rotto una caviglia, ho dovuto accantonare gli allenamenti per qualche tempo".

E continua: "A settembre ho superato l'esame finale di apprendistato con lode. Ora mi accingo a sostenere gli esami di maturità, quindi quest'anno ho avuto molte cose da fare nella mia vita privata oltre che nello sport, quindi purtroppo le corse hanno dovuto soffrire un po'. Tuttavia, ho dedicato il mio tempo libero, il mio cuore e la mia anima alle corse e ho sempre dato il massimo. Ora è di nuovo il momento di concentrarmi sulla prossima stagione!".

"Un grande ringraziamento va ai miei genitori, che mi sostengono sempre e danno tutto per me, così come ai miei sponsor e al mio datore di lavoro AVL List GmbH, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile".