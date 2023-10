Final de temporada agitado para Lena Kemmer em Imola

"Para o final da época, a minha equipa e eu fomos ao lendário Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola. É um circuito como nenhum outro. Devido à sua história, bem como à sua incrível localização no meio de uma cidade rodeada de casas e parques, é um local muito especial para se poder conduzir. Para mim, este evento foi o ponto alto do ano do desporto automóvel", afirmou Lena Kemmer com entusiasmo.

"O calendário era apertado para me habituar ao percurso, que era novo para mim. Depois, também perdi tempo valioso porque tive um acidente nos treinos livres e na primeira sessão de qualificação, o que resultou num problema técnico. No entanto, consegui qualificar-me para o décimo segundo lugar da grelha de partida entre 20 pilotos. Felizmente, o nosso bom trabalho foi novamente recompensado com a velocidade máxima mais elevada na qualificação, sendo a única KTM no terreno", a técnica não conseguiu esconder o seu orgulho.

"Na corrida consegui melhorar o meu tempo por volta em dois segundos. No final, foi o suficiente para obter o 10º lugar na geral e o oitavo lugar na minha classe. Na classificação final do Campeonato Europeu, ganhei mais uma posição e terminei a minha primeira época de corridas internacionais no 7º lugar da geral. Alcancei definitivamente o meu objetivo de terminar entre os 10 primeiros, mas estou longe de estar satisfeito com isso. Depois da época é antes da época. O planeamento e o treino para 2024 já estão em pleno andamento".

"Olhando para a época, melhorei de corrida para corrida e reduzi a distância para o topo", resumiu o jovem austríaco com satisfação. "Este ano nem sempre foi fácil para mim. Devido à última aula da escola vocacional da minha aprendizagem como técnico de automóveis e à minha lesão causada pelo acidente em Valência, onde parti o tornozelo, tive de adiar os treinos durante algum tempo".

E continua: "Em setembro, passei com distinção no meu último exame de aprendizagem. Agora vou fazer os exames de fim de curso, por isso, este ano, tive muitas coisas a acontecer na minha vida privada e no meu desporto, pelo que, infelizmente, as corridas tiveram de ser um pouco prejudicadas. No entanto, dediquei o meu tempo livre, o meu coração e a minha alma às corridas e dei sempre o meu melhor. Agora é altura de voltar a concentrar-me na próxima época!"

"Um grande obrigado aos meus pais, que sempre me apoiaram e deram tudo por mim, bem como aos meus patrocinadores e ao meu empregador AVL List GmbH, sem os quais tudo isto não seria possível."