NTC : Candidature pour 2024 lancée - jusqu'au 31 décembre

Une nouvelle ère s'annonce pour la Northern Talent Cup en 2024, et les équipes et pilotes potentiels peuvent désormais postuler pour faire partie du plateau. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 décembre pour tous ceux qui souhaitent faire leur chemin sur la Road to MotoGP™ au sein du NTC.

En 2024, le NTC passe des KTM aux machines Honda NSF250 R, ce qui le place au même niveau que des compétitions similaires comme l'Idemitsu Asia Talent Cup, et comme une grande partie de la Road to MotoGP™, la coupe accueille également Pirelli comme fournisseur de pneus. Un certain nombre de visages rapides de la NTC ont déjà été promus à la Red Bull MotoGP Rookies Cup, la prochaine étape de la Road to MotoGP™, et il y a maintenant une autre année d'opportunités à saisir.

Le plateau NTC 2024 sera limité à 26 participants et les pilotes devront être nés entre le 1er janvier 2005 et le 28 février 2010 pour être âgés d'au moins 14 ans avant le premier tour. Des coureurs ayant des antécédents différents en matière de course peuvent se porter candidats, mais aucune expérience en course sur route n'est requise. Toutes les nationalités peuvent postuler, le NTC souhaite découvrir des talents de toute l'Europe du Nord et du Centre.

Si des coureurs postulent, ils doivent également choisir un nom d'équipe et avoir un manager d'équipe. Les participants doivent également avoir au moins un mécanicien et un tuteur légal.

Chaque candidature d'équipe doit mentionner un responsable d'équipe, qui sera le principal interlocuteur de l'organisation, et l'équipe peut être composée d'un pilote et de deux mécaniciens. Les mécaniciens peuvent également être des membres de la famille ou des connaissances.

Toutes les informations et les formulaires d'inscription nécessaires sont disponibles dès à présent.