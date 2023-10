NTC: al via le candidature per il 2024 - fino al 31 dicembre

La Northern Talent Cup aprirà una nuova era nel 2024 e i potenziali team e piloti possono ora candidarsi per entrare a farne parte. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 dicembre per coloro che vogliono farsi strada sulla strada della MotoGP™ nell'NTC.

L'NTC passerà dalle KTM alle Honda NSF250 R nel 2024, equiparandosi a competizioni simili come l'Idemitsu Asia Talent Cup, e come gran parte della Road to MotoGP™, la Coppa accoglie anche Pirelli come fornitore di pneumatici. Un certo numero di volti veloci dell'NTC sono già passati alla Red Bull MotoGP Rookies Cup, il passo successivo nella Road to MotoGP™, e ora c'è un altro anno di opportunità da cogliere.

Il campo NTC 2024 sarà limitato a 26 partecipanti e i piloti devono essere nati tra il 1° gennaio 2005 e il 28 febbraio 2010 e avere almeno 14 anni prima del primo round. Possono iscriversi corridori provenienti da diversi contesti agonistici, anche se non è richiesta alcuna esperienza nelle corse su strada. Tutte le nazionalità possono candidarsi, l'NTC vuole scoprire talenti da tutta l'Europa settentrionale e centrale.

Quando i corridori uomini e donne si candidano, devono anche scegliere il nome della squadra e avere un team manager. I partecipanti devono inoltre avere almeno un meccanico e un tutore legale.

Ogni candidatura di squadra deve includere un team manager che sarà la persona di contatto principale per l'organizzazione, e la squadra può essere composta da un pilota e due meccanici. I meccanici possono anche essere familiari o conoscenti.

Tutte le informazioni e i moduli di iscrizione necessari sono disponibili fin da ora.