NTC: Início das candidaturas para 2024 - até 31 de dezembro

A Dorna, a ADAC e, a partir do próximo ano, o fabricante Honda convidam todos os interessados a inscreverem-se na nova versão da Northern Talent Cup. Todas as informações estão disponíveis agora.

Uma nova era está a chegar à Northern Talent Cup em 2024 e as potenciais equipas e pilotos podem agora candidatar-se para se juntarem ao campo. As inscrições estão abertas até 31 de dezembro para aqueles que querem fazer o seu caminho no Road to MotoGP™ na NTC.

O NTC muda de máquinas KTM para Honda NSF250 R em 2024, colocando-o em pé de igualdade com competições semelhantes, como a Idemitsu Asia Talent Cup, e como grande parte do Road to MotoGP ™, a Copa também recebe a Pirelli como fornecedora de pneus. Vários rostos rápidos do NTC já progrediram para a Red Bull MotoGP Rookies Cup, o próximo passo no Road to MotoGP ™, e agora há mais um ano de oportunidades a serem aproveitadas.

O campo da 2024 NTC será limitado a 26 participantes e os pilotos devem ter nascido entre 1 de janeiro de 2005 e 28 de fevereiro de 2010 para terem pelo menos 14 anos de idade antes da primeira ronda. Podem candidatar-se pilotos de diferentes origens, embora não seja necessária qualquer experiência em corridas de estrada. Todas as nacionalidades podem candidatar-se, o NTC quer descobrir talentos de toda a Europa Central e do Norte.

Quando os pilotos masculinos e femininos se candidatam, devem também escolher um nome para a equipa e ter um chefe de equipa. Os participantes devem também ter, pelo menos, um mecânico e um tutor legal.

Cada candidatura de equipa deve incluir um chefe de equipa, que será a principal pessoa de contacto para a organização, e a equipa pode ser constituída por um piloto e dois mecânicos. Os mecânicos podem também ser membros da família ou conhecidos.

Todas as informações e os formulários de inscrição necessários já estão disponíveis.