Autriche : Du KTM Motohall au GP de Valence

Au total, 30 garçons et filles dans les deux classements de pilotes (classe 160 et 190, y compris les pilotes Wildcard). Les MiniGPTM Austria Series 2023 établissent ainsi un nouveau record de participation. Ethan Sparks (GBR, classe 160) et Anina Urlaß (DEU, classe 190), les deux vainqueurs, ont été récompensés par le mentor de la série Gustl Auinger lors de la cérémonie de remise des prix 2023 qui s'est tenue le 20 octobre au KTM Motohall en Haute-Autriche.

Un vainqueur rouge-blanc-rouge au classement général a également été honoré au KTM Motohall dans le cadre de l'Award Ceremony : le Tyrolien Daniel Krabacher a été couronné champion 2023 de l'Austrian Junior Cup et a devancé Niklas Wannenmacher (NÖ) et Alexander Weizel (DEU).

Prochaine étape : la finale mondiale du MiniGP en Espagne

Les talents les plus rapides des MiniGP Austria Series se rendront prochainement en Espagne. Du 21 au 23 novembre, les meilleurs pilotes des deux classes (160 et 190) s'affronteront en duel avec les meilleurs riders MiniGP du monde dans le cadre de la finale de la saison MotoGP à Valence. Dans la catégorie 160, Ethan Sparks et Yevsevii Kovalov seront au départ de la finale mondiale, tandis que dans la catégorie 190, Anina Urlaß (DEU), le Tyrolien Tobias Kitzbichler et Ben Wiegner (DEU), les trois meilleurs pilotes de la saison écoulée, représenteront les MiniGP Austria Series en Espagne.

L'Austrian Junior Cup deviendra internationale en 2024

L'Austrian Junior Cup deviendra en 2024 la KTM Junior Cup powered by ADAC. La nouvelle série de courses fait partie du programme DORNA "Road to MotoGP" et doit permettre aux jeunes talents du deux-roues de l'espace germanophone de franchir le pas vers le sport automobile professionnel. Un projet qui a débuté en 2021 avec l'Austrian Junior Cup et qui s'étendra encore plus à l'ensemble de l'espace germanophone à partir de 2024 avec le soutien de l'ADAC. Les courses se dérouleront sur des motos unifiées fabriquées en Autriche. Tous les pilotes continueront à prendre le départ sur des KTM RC4 R avec des moteurs quatre temps de 250 cm3.

Voix des actifs et des responsables

Anina Urlaß, vainqueur au classement général des MiniGPTM Austria Series 2023 dans la catégorie 190 : "C'est mon plus grand succès jusqu'à présent, je suis super contente. J'ai hâte d'être à Valence, car l'année dernière, j'ai manqué de peu la finale mondiale".

Tobias Kitzbichler, deuxième au classement général dans la classe 190 : "C'était une saison pleine de défis dans la nouvelle classe 190 et je suis fier d'avoir pu me qualifier pour la finale mondiale après 2022".

Daniel Krabacher, vainqueur au classement général de l'Austrian Junior Cup 2023 : "Je suis très heureux d'avoir réussi à décrocher le titre de l'AJC en 2023. C'était une saison très intense avec une concurrence énorme et des courses rapides".

Gustl Auinger, parrain des MiniGPTM Austria Series : "L'évolution de la deuxième année avec autant de filles et de garçons dans le peloton est vraiment réjouissante. Nous avons vu de nombreuses courses passionnantes dans toute l'Autriche et de jeunes talents qui se sentent vraiment à l'aise sur la moto. C'est exactement comme ça que ça doit se passer".

Chris Schipper, Managing Director KTM Autriche : "La progression des talents autrichiens participants a été énorme. Pour pouvoir exister sur la scène internationale, nous étendons désormais la Cup à l'ensemble de l'espace germanophone en coopération entre KTM et l'ADAC".