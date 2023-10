Austria: dal Motohall KTM al GP di Valencia

Le Fucine del Talento Motociclistico hanno concluso la stagione 2023. I partecipanti austriaci sono stati premiati durante la cerimonia di premiazione. Cinque assi della serie MiniGP si recano alle finali mondiali in Spagna.

Un totale di 30 ragazzi e ragazze in entrambe le classi di piloti (160cc e 190cc, compresi i piloti wildcard). Ciò significa che la MiniGPTM Austria Series 2023 stabilirà un nuovo record di partecipanti. Con Ethan Sparks (GBR, classe 160) e Anina Urlaß (DEU, classe 190), i due vincitori sono stati premiati dal mentore della serie Gustl Auinger durante la cerimonia di premiazione 2023 il 20 ottobre presso il KTM Motohall in Alta Austria.

Anche il vincitore assoluto rosso-bianco-rosso è stato premiato al KTM Motohall durante la cerimonia di premiazione: il tirolese Daniel Krabacher è stato incoronato Campione 2023 dell'Austrian Junior Cup, battendo Niklas Wannenmacher (Bassa Austria) e Alexander Weizel (DEU) al secondo posto.

Prossima tappa: finale mondiale MiniGP in Spagna

I talenti più veloci della MiniGP Austria Series si dirigeranno presto in Spagna. Dal 21 al 23 novembre, i migliori piloti di entrambe le classi (160cc e 190cc) si sfideranno con i migliori piloti del mondo della MiniGP alla finale della stagione del MotoGP a Valencia. Nella classe 160cc, Ethan Sparks e Yevsevii Kovalov parteciperanno alla finale mondiale, mentre nella classe 190cc, Anina Urlaß (DEU), Tobias Kitzbichler (Tirolo) e Ben Wiegner (DEU), i primi tre piloti della scorsa stagione, rappresenteranno la MiniGP Austria Series in Spagna.

La Austrian Junior Cup diventerà internazionale nel 2024

La Austrian Junior Cup diventerà la KTM Junior Cup powered by ADAC nel 2024. La nuova serie di gare fa parte del programma "Road to MotoGP" di DORNA e intende consentire ai giovani talenti delle due ruote dei Paesi di lingua tedesca di compiere il passo verso il motorsport professionale. Un progetto che ha preso il via nel 2021 con l'Austrian Junior Cup e che dal 2024 si estenderà ulteriormente a tutta la regione di lingua tedesca con il supporto dell'ADAC. Le gare si svolgeranno su moto standardizzate provenienti dall'Austria. Tutti i piloti continueranno a gareggiare su KTM RC4 R con motori a quattro tempi da 250 cc.

Citazioni dei piloti e degli ufficiali di gara

Anina Urlaß, vincitrice assoluta della MiniGPTM Austria Series 2023 nella classe 190cc: "Questo è il mio più grande successo finora, sono molto felice. Non vedo l'ora di andare a Valencia, l'anno scorso ho mancato di poco la finale mondiale".

Tobias Kitzbichler, secondo classificato nella classe 190: "È stata una stagione impegnativa nella nuova classe 190 e sono orgoglioso di essermi qualificato per la finale mondiale dopo il 2022".

Daniel Krabacher, vincitore assoluto della Austrian Junior Cup 2023: "Sono molto contento che sia andata bene con il titolo nella AJC 2023. È stata una stagione molto intensa, con una concorrenza molto forte e gare veloci".

Gustl Auinger, patron MiniGPTM Austria Series: "Lo sviluppo nel secondo anno con così tante ragazze e ragazzi nel campo dei piloti è davvero piacevole. Abbiamo assistito a gare entusiasmanti in tutta l'Austria e a giovani talenti che si sentono davvero a proprio agio sulla moto. È proprio così che dovrebbe essere".

Chris Schipper, Managing Director KTM Austria: "L'aumento dei talenti austriaci partecipanti è stato enorme. Per essere in grado di competere sul palcoscenico internazionale, stiamo espandendo la Coppa all'intera regione di lingua tedesca in collaborazione con KTM e l'ADAC".