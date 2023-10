Áustria: Do KTM Motohall ao GP de Valência

As Forjas de Talentos de Motocicleta terminaram a temporada de 2023. Os participantes da Áustria foram homenageados na Cerimónia de Prémios. Cinco ases da série MiniGP viajam para as finais mundiais em Espanha.

Um total de 30 rapazes e raparigas em ambas as classificações de pilotos (160cc e 190cc, incluindo pilotos wildcard). Isto significa que o MiniGPTM Austria Series 2023 vai estabelecer um novo recorde de participantes. Com Ethan Sparks (GBR, classe 160) e Anina Urlaß (DEU, classe 190), os dois vencedores foram homenageados pelo mentor da série, Gustl Auinger, na Cerimónia de Entrega de Prémios 2023, em 20 de outubro, no KTM Motohall, na Alta Áustria.

Um vencedor geral vermelho-branco-vermelho foi também homenageado no KTM Motohall durante a Cerimónia de Entrega de Prémios: o tirolês Daniel Krabacher foi coroado Campeão 2023 na Taça da Áustria de Juniores, batendo Niklas Wannenmacher (Baixa Áustria) e Alexander Weizel (DEU) no segundo lugar.

Próxima paragem: Final Mundial de MiniGP em Espanha

Os talentos mais rápidos da Série MiniGP Áustria vão em breve para Espanha. De 21 a 23 de novembro, os melhores pilotos de ambas as classes (160cc e 190cc) vão duelar com os melhores pilotos de MiniGP do mundo na final da temporada de MotoGP em Valência. Na classe de 160cc, Ethan Sparks e Yevsevii Kovalov vão competir na Final Mundial, enquanto que na classe de 190cc, Anina Urlaß (DEU), Tobias Kitzbichler (Tyrol) e Ben Wiegner (DEU), os três melhores pilotos da época passada, vão representar a MiniGP Austria Series em Espanha.

Taça da Áustria de Juniores tornar-se-á internacional em 2024

A Taça da Áustria de Juniores vai tornar-se na Taça da Áustria de Juniores KTM powered by ADAC em 2024. A nova série de corridas faz parte do programa "Road to MotoGP" da DORNA e destina-se a permitir que jovens talentos das duas rodas nos países de língua alemã dêem o passo para o desporto motorizado profissional. Um projeto que teve início em 2021 com a Taça da Áustria de Juniores e que será alargado a toda a região de língua alemã a partir de 2024, com o apoio da ADAC. As corridas terão lugar em motas normalizadas da Áustria. Todos os pilotos continuarão a competir com a KTM RC4 R com motores a quatro tempos de 250 cc.

Comentários dos pilotos e dos responsáveis

Anina Urlaß, vencedora da geral do MiniGPTM Austria Series 2023 na classe de 190 cc: "Este é o meu maior sucesso até agora, estou muito feliz. Estou ansiosa por Valência, pois no ano passado falhei por pouco a Final Mundial."

Tobias Kitzbichler, segundo classificado na geral na classe 190: "Foi uma época difícil na nova classe 190 e estou orgulhoso por me ter qualificado novamente para a Final Mundial depois de 2022."

Daniel Krabacher, vencedor da Taça da Áustria de Juniores 2023: "Estou muito feliz por ter conseguido o título na AJC 2023. Foi uma época muito intensa, com uma concorrência extremamente forte e corridas rápidas."

Gustl Auinger, patrono da MiniGPTM Austria Series: "O desenvolvimento no segundo ano com tantas raparigas e rapazes no campo dos pilotos é realmente agradável. Vimos muitas corridas emocionantes por toda a Áustria e jovens talentos que se sentem muito confortáveis na mota. É exatamente assim que deve ser."

Chris Schipper, Diretor Geral da KTM Áustria: "O aumento da participação dos talentos austríacos foi enorme. Para podermos competir a nível internacional, estamos agora a expandir a Taça a toda a região de língua alemã, em cooperação entre a KTM e a ADAC."