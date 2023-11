2024: torna la Ninja Cup

Gli interessati possono ora chiedere di partecipare al prossimo anno. In linea con la nuova moto, Kawasaki rilancia la Ninja Cup come parte del Moto Trophy.

Sono passati esattamente 30 anni da quando Kawasaki Germania lanciò la prima ZXR400 Cup con la ZXR 400 nel 1994. Ora c'è un revival. "Il motivo", dicono gli organizzatori, "è la nuova Ninja ZX-4RR, che porta una ventata di aria fresca nella classe delle supersportive. Questa moto, con il suo motore a quattro cilindri da 399 cc ad alto regime, promette un grande divertimento di guida, soprattutto in pista". La piccola derivazione della superbike da corsa di successo ZX 10 non vede l'ora di essere guidata in pista".

Alla Ninja ZX 4RR Cup 2024, queste nuove Ninja incontreranno anche i loro predecessori, le ex ZXR 400, che ancora oggi vengono guidate nella serie di gare Moto Trophy nella classe Supersport 400. "Questo era un motivo sufficiente", spiegano gli organizzatori. "Questo era un motivo sufficiente", spiegano gli organizzatori del Moto Trophy, "per approvare questa leggenda della motocicletta anche per la Coppa! La Ninja ZX-4RR Cup permette quindi ai debuttanti del motorsport che vogliono dimostrare per la prima volta il loro talento di competere con piloti esperti per hobby. La prospettiva è che il campione possa ottenere un posto da titolare nella IDM Pro Superstock 1000 della prossima stagione".

La Coppa si svolgerà in occasione degli eventi della Moto Trophy Series 2024 con 4 delle 5 gare.



18-20 maggio Circuito di Lussemburgo

05-07 luglio Circuito TT di Assen

12-14 luglio Schleizer Dreieck

26-28 luglio Motorsport Arena Oschersleben

16-18 agosto Autodrom Most

Il pacchetto Cup di 15.990 euro comprende la moto, le tasse di iscrizione, l'abbigliamento da capo a piedi e la tenda. Il regolamento sarà pubblicato nei prossimi giorni. Tuttavia, gli interessati possono iscriversi già da ora sulla homepage di Kawasaki.

Le informazioni sulle gare sono disponibili direttamente presso il Moto-Trophy.