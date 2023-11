2024: A Taça Ninja está de volta

Os interessados podem agora informar-se sobre a sua participação no próximo ano. Em sintonia com a nova mota, a Kawasaki está a reavivar a Taça Ninja como parte do Moto Trophy.

Passaram exatamente 30 anos desde que a Kawasaki Alemanha lançou a primeira ZXR400 Cup com a ZXR 400 em 1994. Agora há um renascimento. "A razão", dizem os organizadores, "é a nova Ninja ZX-4RR, que traz uma lufada de ar fresco à classe das superdesportivas. Esta mota, com o seu motor de quatro cilindros de 399 cc de alta rotação, promete grande diversão de condução, especialmente na pista de corrida. A pequena ramificação da bem sucedida superbike ZX 10 está desejosa de ser conduzida numa pista de corridas".

Na Taça Ninja ZX 4RR de 2024, estas novas Ninjas também irão conhecer as suas antecessoras, as antigas ZXR 400, que ainda hoje são utilizadas na série de corridas Moto Trophy na classe Supersport 400. "Esta foi uma razão suficiente", explicam os organizadores do Moto Trophy, "para aprovar também esta lenda das motos para a Taça! A Taça Ninja ZX-4RR permite assim aos novatos do desporto motorizado, que querem provar o seu talento pela primeira vez, competir com pilotos experientes. A perspetiva aqui é que o campeão possa obter um lugar de partida no IDM Pro Superstock 1000 na próxima temporada."

A Taça terá lugar nos eventos da 2024 Moto Trophy Series com 4 das 5 corridas.



18-20 de maio Circuito do Luxemburgo

05-07 julho Circuito TT de Assen

12-14 de julho Schleizer Dreieck

26-28 julho Motorsport Arena Oschersleben

16-18 agosto Autodrom Most

O pacote da Taça de 15.990 euros inclui a mota, as taxas de inscrição, o vestuário da cabeça aos pés e uma tenda. O regulamento será publicado nos próximos dias. No entanto, os interessados devem registar-se desde já na página da Kawasaki.

As informações sobre as corridas estão disponíveis diretamente no Moto-Trophy.