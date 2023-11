Fynn Kratochwil: del Bradl Rookies Day a la final mundial

Fynn Kratochwil saltó a los titulares en 2022 cuando fue el único participante alemán en quedar subcampeón en la final mundial de MiniGP de la FIM.

Este año, los mejores pilotos de las series nacionales de MiniGP viajarán de nuevo al circuito de karting Ricardo Tormo de Valencia para luchar por el título en sus motos Ohvale del 19 al 23 de noviembre. La final mundial, que se celebrará en el marco del final de temporada de MotoGP, tendrá lugar por tercera vez consecutiva. Kratochwil será uno de los 34 pilotos que competirán sobre una Ohvale GP-0 160 cc.

El piloto de 13 años ha trabajado duro para ganarse su puesto. En la temporada 2023, se aseguró la victoria general en el "FIM MiniGP Germany" con nueve de diez victorias posibles. Esta serie de carreras se lanzó este año bajo los auspicios del ADAC para dar a los jóvenes talentos una entrada en las carreras.

"La temporada 2023 me ha ido casi perfecta hasta ahora. No ha habido ni una sola carrera en Alemania que no me haya gustado. La única excepción fue la carrera en la que me estrellé, pero aun así conseguí terminar en tercer lugar", dijo el nativo de Mühlhausen, comentando con confianza sus éxitos. También hizo algunas apariciones como invitado en las series MiniGP italiana y española, también con gran éxito: "Tuve la carrera más emocionante en el MiniGP español en Kotarr, que gané tras una batalla en la última vuelta".

Kratochwil continuó hablando de sus viajes al sur de Europa: "En mi opinión, la competición en Italia y España es la mejor del mundo. En Italia, pude asegurarme la pole position. En la segunda carrera, lideré casi toda la prueba, pero me adelantaron seis pilotos en la última vuelta. En la última curva, finalmente recuperé el tercer puesto. En España, conseguí el tercer puesto y la victoria desde la pole position".

Fynn ya ha alcanzado el objetivo de la primera etapa: participar en la final mundial de este año. Pero el ambicioso turingio quiere aún más: "La final mundial del MiniGP en Valencia es muy importante para mí. Por supuesto, quiero llegar allí superpreparado y en forma. Mi mayor objetivo es el título mundial, pero un puesto entre los tres primeros sería estupendo".

Junto con su entrenador, Dirk Heidolf, Kratochwil se está preparando intensamente para el reto: "Nos entrenaremos en España antes de la final. También tengo que acostumbrarme rápidamente a la moto y a mi traje, casco y guantes. Sin embargo, esto ya funcionó muy bien el año pasado".

Fynn, que forma parte de la comunidad IntactGP desde el año pasado, pudo participar en los Bradl Rookies Days gracias a su actuación de este año, en el que fue el piloto más joven de la Honda NSF 250 R: "Creo que es muy guay que Stefan nos dé la oportunidad de pilotar y entrenar con una moto como ésta. Es un gran apoyo y una experiencia muy útil. Estuvimos en Oschersleben y no es tan fácil pilotar una moto más grande en un circuito nuevo."

Aunque la temporada del joven piloto aún no ha terminado, ya tiene planes concretos para 2024: "Me gustaría correr en el campeonato de MiniGP 190 GP2 en Alemania y a nivel internacional. Mi objetivo es volver a ganar el título de campeón en Alemania para poder viajar de nuevo a la final mundial de Valencia. También tengo previstas algunas salidas como invitado en la European Talent Cup y la Northern Talent Cup después de mi 14º cumpleaños en agosto."