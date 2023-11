Fynn Kratochwil : Du Bradl Rookies Day à la finale mondiale

Fynn Kratochwil a fait la une des journaux en 2022 lorsqu'il a été le seul participant allemand à remporter le titre de vice-champion lors de la "FIM MiniGP World Final".

Cette année encore, les meilleurs pilotes des séries nationales de MiniGP se rendront sur la piste de karting du Circuit Ricardo Tormo de Valence pour se battre pour le titre du 19 au 23 novembre sur leurs motos Ohvale. La finale mondiale, qui se déroulera dans le cadre de la finale de la saison MotoGP, aura lieu pour la troisième année consécutive. Kratochwil sera l'un des 34 pilotes à concourir sur une Ohvale GP-0 160 ccm.

Le jeune homme de 13 ans a travaillé dur pour obtenir cette participation. Lors de la saison 2023, il s'est assuré la victoire au classement général de la "FIM MiniGP Germany" avec neuf victoires sur dix possibles. Cette série de courses a été créée cette année sous l'égide de l'ADAC pour permettre aux jeunes talents de se lancer dans le sport automobile.

"Jusqu'à présent, la saison 2023 s'est déroulée presque parfaitement pour moi. En Allemagne, il n'y a pas eu de course qui ne m'ait pas plu. La seule exception a été la course au cours de laquelle j'ai chuté, mais où j'ai tout de même terminé troisième", a commenté avec assurance le pilote de Mulhouse au sujet de ses succès. Il a en outre fait quelques apparitions en tant qu'invité dans la série MiniGP italienne et espagnole - également avec un grand succès : "J'ai vécu la course la plus passionnante dans la MiniGP espagnole à Kotarr, que j'ai pu remporter après une lutte dans le dernier tour".

Concernant ses excursions dans le sud de l'Europe, Kratochwil a poursuivi : "La concurrence en Italie et en Espagne est à mon avis la meilleure au monde. En Italie, j'ai pu m'assurer la pole position. Dans la deuxième course, j'ai mené presque toute la course, mais j'ai été dépassé par six pilotes dans le dernier tour. J'ai finalement récupéré la troisième place dans le dernier virage. En Espagne, je suis parti de la pole position pour décrocher une troisième place ainsi qu'une victoire".

Le premier objectif d'étape, la participation à la finale mondiale de cette année, a déjà été atteint par Fynn. Mais l'ambitieux Thuringeois veut encore plus : "La finale mondiale du MiniGP à Valence est très importante pour moi. Je veux bien sûr y arriver super préparé et en pleine forme. Mon plus grand objectif est le titre de champion du monde, mais une place dans le top 3 serait déjà super".

Avec son entraîneur Dirk Heidolf, Kratochwil se prépare intensivement à ce défi : "Nous allons encore nous entraîner en Espagne avant la finale. Je dois aussi m'habituer rapidement à la moto et à ma combinaison, au casque et aux gants. Cela a toutefois déjà très bien fonctionné l'année dernière".

Fynn, qui fait partie de la communauté IntactGP depuis l'année dernière, a pu, grâce à ses performances de cette année, participer aux Bradl Rookies Days, où il est monté sur la Honda NSF 250 R en tant que plus jeune participant : "Je trouve ça très cool que Stefan nous donne la possibilité de piloter une telle moto et de s'entraîner avec. C'est un soutien formidable et une expérience utile. Nous sommes allés à Oschersleben et ce n'est pas si facile de rouler avec une moto plus grande sur un nouveau circuit".

Même si la saison du jeune pilote n'est pas encore terminée, il a déjà des projets concrets pour 2024 : "J'aimerais bien participer au championnat MiniGP 190 GP2 en Allemagne et aussi à l'international. Mon objectif est de remporter à nouveau le titre de champion d'Allemagne et de pouvoir ainsi me rendre à nouveau à la finale mondiale à Valence. Quelques participations en tant qu'invité à l'European Talent Cup et à la Northern Talent Cup sont également envisagées après mon 14e anniversaire en août".