Fynn Kratochwil: dal Bradl Rookies Day alla finale mondiale

Fynn Kratochwil ha fatto notizia nel 2022, quando è stato l'unico partecipante tedesco a classificarsi secondo nella finale mondiale FIM MiniGP.

Quest'anno, i migliori piloti delle serie nazionali MiniGP si recheranno nuovamente al circuito di kart Ricardo Tormo di Valencia per contendersi il titolo in sella alle loro moto Ohvale dal 19 al 23 novembre. La finale mondiale, che si terrà nell'ambito del finale di stagione della MotoGP, si svolgerà per la terza volta consecutiva. Kratochwil sarà uno dei 34 piloti che gareggeranno su una Ohvale GP-0 160 cc.

Il 13enne ha lavorato duramente per guadagnarsi il posto. Nella stagione 2023, si è assicurato la vittoria assoluta nel "FIM MiniGP Germany" con nove vittorie su dieci possibili. Questa serie di gare è stata lanciata quest'anno sotto l'egida dell'ADAC per consentire ai giovani talenti di entrare nel mondo delle corse.

"La stagione 2023 è andata quasi perfettamente per me finora. Non c'è stata una sola gara in Germania che non mi sia piaciuta. L'unica eccezione è stata la gara in cui sono caduto, ma sono comunque riuscito a concludere al terzo posto", ha detto il nativo di Mühlhausen, commentando con fiducia i suoi successi. Ha fatto anche qualche apparizione nelle serie MiniGP italiane e spagnole, anche in questo caso con grande successo: "La gara più emozionante è stata quella della MiniGP spagnola a Kotarr, che ho vinto dopo una battaglia all'ultimo giro".

Kratochwil ha continuato a parlare dei suoi viaggi nel sud dell'Europa: "A mio parere, la concorrenza in Italia e in Spagna è la migliore del mondo. In Italia sono riuscito a conquistare la pole position. Nella seconda gara, ho condotto quasi tutta la corsa, ma all'ultimo giro sono stato superato da sei piloti. All'ultima curva ho finalmente riconquistato il terzo posto. In Spagna, ho conquistato il terzo posto e la vittoria partendo dalla pole position".

Fynn ha già raggiunto il primo obiettivo di partecipare alla finale mondiale di quest'anno. Ma l'ambizioso turingio vuole ancora di più: "La finale mondiale MiniGP di Valencia è molto importante per me. Naturalmente voglio arrivare lì super preparato e in forma. Il mio obiettivo più grande è il titolo di campione del mondo, ma un piazzamento tra i primi tre sarebbe fantastico".

Insieme all'allenatore Dirk Heidolf, Kratochwil si sta preparando intensamente per la sfida: "Ci alleneremo in Spagna prima della finale. Devo anche abituarmi rapidamente alla moto e alla tuta, al casco e ai guanti. Tuttavia, questo ha già funzionato molto bene l'anno scorso".

Fynn, che fa parte della comunità IntactGP dall'anno scorso, ha potuto partecipare ai Bradl Rookies Days grazie alle sue prestazioni di quest'anno, dove è stato il più giovane partente in sella alla Honda NSF 250 R: "Penso che sia molto bello che Stefan ci dia l'opportunità di guidare e allenarci su una moto come questa. È un grande supporto e un'esperienza utile. Siamo stati a Oschersleben e non è facile guidare una moto più grande su una pista nuova".

Anche se la stagione del giovane pilota non è ancora finita, ha già dei progetti concreti per il 2024: "Vorrei correre nel campionato MiniGP 190 GP2 in Germania e a livello internazionale. Il mio obiettivo è vincere di nuovo il titolo di campione in Germania, in modo da poter partecipare nuovamente alla finale mondiale di Valencia. Dopo il mio 14° compleanno, in agosto, sono previste anche alcune partenze come ospite nella European Talent Cup e nella Northern Talent Cup".