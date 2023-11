Fynn Kratochwil: Do Bradl Rookies Day à Final Mundial

Depois de terminar em segundo lugar em 2022, Fynn Kratochwil tem como objetivo a vitória geral na Final Mundial de MiniGP da FIM deste ano. Ele já tem o título do campeonato alemão e uma visita ao Stefan Bradl Rookies Days no saco.

Fynn Kratochwil fez manchetes em 2022 quando foi o único participante alemão a terminar em segundo lugar na Final Mundial de MiniGP da FIM.

Este ano, os melhores pilotos das séries nacionais de MiniGP deslocar-se-ão novamente ao kartódromo do Circuito Ricardo Tormo, em Valência, para lutar pelo título com as suas motos Ohvale, de 19 a 23 de novembro. A final mundial, que será realizada como parte do final da temporada de MotoGP, terá lugar pela terceira vez consecutiva. Kratochwil será um dos 34 pilotos a competir com uma Ohvale GP-0 160 cc.

O jovem de 13 anos trabalhou arduamente para conquistar o seu lugar. Na época de 2023, garantiu a vitória geral no "FIM MiniGP Germany" com nove das dez vitórias possíveis. Esta série de corridas foi lançada este ano sob os auspícios da ADAC para dar aos jovens talentos uma entrada nas corridas.

"A época de 2023 correu quase na perfeição para mim até agora. Não houve uma única corrida na Alemanha de que eu não gostasse. A única exceção foi a corrida em que tive um acidente, mas mesmo assim consegui terminar em terceiro lugar", disse o natural de Mühlhausen, comentando com confiança os seus sucessos. Fez também algumas participações nas séries MiniGP italiana e espanhola - também com grande sucesso: "Tive a corrida mais emocionante no MiniGP espanhol em Kotarr, que ganhei depois de uma batalha na última volta."

Kratochwil continuou a falar das suas viagens ao sul da Europa: "Na minha opinião, a competição em Itália e em Espanha é a melhor do mundo. Em Itália, consegui garantir a pole position. Na segunda corrida, liderei quase toda a corrida, mas fui ultrapassado por seis pilotos na última volta. Na última curva, recuperei finalmente o terceiro lugar. Em Espanha, consegui o terceiro lugar e uma vitória a partir da pole position".

Fynn já alcançou o objetivo da primeira etapa de participar na final mundial deste ano. Mas o ambicioso turíngio quer ainda mais: "A Final Mundial de MiniGP em Valência é muito importante para mim. Claro que quero chegar lá super preparado e em forma. O meu maior objetivo é o título de campeão do mundo, mas um lugar entre os três primeiros seria ótimo."

Juntamente com o treinador Dirk Heidolf, Kratochwil está a preparar-se intensamente para o desafio: "Vamos treinar em Espanha antes da final. Também tenho de me habituar rapidamente à bicicleta e ao meu fato, capacete e luvas. No entanto, isto já funcionou muito bem no ano passado".

Fynn, que faz parte da comunidade do IntactGP desde o ano passado, foi autorizado a participar nos Bradl Rookies Days graças ao seu desempenho este ano, onde foi o mais jovem titular da Honda NSF 250 R: "Acho que é muito fixe o Stefan dar-nos a oportunidade de correr e treinar numa moto como esta. É um grande apoio e uma experiência útil. Estivemos em Oschersleben e não é assim tão fácil conduzir uma moto maior numa pista nova."

Embora a época do jovem piloto ainda não tenha terminado, ele já tem planos concretos para 2024: "Gostaria de correr no campeonato MiniGP 190 GP2 na Alemanha e a nível internacional. O meu objetivo é voltar a ganhar o título do campeonato na Alemanha, para poder viajar novamente para a Final Mundial em Valência. Também estão previstas algumas participações na Taça Europeia de Talentos e na Taça do Norte de Talentos, depois do meu 14º aniversário, em agosto".