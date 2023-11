NTC 2024 : 14 courses en IDM, MotoGP et WorldSBK

La saison prochaine, la Northern Talent Cup entrera dans une nouvelle phase en accueillant Honda comme nouveau constructeur de motos et Pirelli comme fournisseur exclusif de pneus. Le calendrier de la nouvelle saison est désormais connu et comprend sept événements dans le cadre du MotoGP, du Superbike-WM et de l'IDM, soit 14 courses au total. L'inscription des pilotes et des équipes est possible jusqu'au 31 décembre 2023 sur northerntalentcup.com.

Mais avant le début de la saison, les jeunes pilotes auront la chance de découvrir leurs nouvelles machines NSF250 R lors d'un test les 6 et 7 avril à la Motorsport Arena d'Oschersleben. Les deux premières courses auront lieu moins de deux semaines plus tard (du 19 au 21 avril) dans le cadre du championnat du monde de Superbike sur le circuit TT d'Assen aux Pays-Bas.

Suivront trois séries de deux courses dans le cadre du championnat international de moto allemand ; du 3 au 5 mai au Sachsenring, du 31 mai au 2 juin à la Motorsport Arena Oschersleben et du 21 au 23 juin à Most, en République tchèque. Du 5 au 7 juillet, le grand moment de la saison verra le retour des pilotes NTC sur le Sachsenring aux côtés des stars du MotoGP.

Du 16 au 18 août, les jeunes pilotes de la Northern Talent Cup se rendront ensuite à nouveau dans le nord pour la sixième manche sur le circuit TT d'Assen dans le cadre de l'IDM, avant la grande finale de la saison qui se déroulera du 30 août au 1er septembre en même temps que l'IDM sur le circuit du Nürburgring, qui figurera pour la première fois au calendrier du NTC en 2024.

Le plateau du NTC de la saison prochaine est limité à 26 participants et les pilotes doivent être nés entre le 1er janvier 2005 et le 28 février 2010 et être âgés d'au moins 14 ans avant le premier tour. Les pilotes ayant des antécédents différents en matière de course peuvent se porter candidats, aucune expérience en course sur route n'est requise.

Dates de la Northern Talent Cup 2024

06-07.04.2024 Test Motorsport Arena Oschersleben

19-21.04.2024 Assen /NL (WorldSBK)

03.-05.05 2024 Sachsenring (IDM)

31.05.-02.06.2024 Motorsport Arena Oschersleben (IDM)

21-23.06.2024 Most/CZ (IDM)

05-07.07.2024 Sachsenring (MotoGP)

16.-18.08.2024 TT Circuit Assen/NL (IDM)

30.08.-01.09.2024 Nürburgring (IDM)



(sous réserve de modifications)