NTC 2024: 14 gare in IDM, MotoGP e WorldSBK

Il calendario della Northern Talent Cup per il 2024 è stato completato. I giovani piloti potranno partecipare a due gare in ciascuno dei sette fine settimana. Saranno ospiti dell'IDM per cinque volte. Oltre al GP del Sachsenring e al Campionato del Mondo di Assen.

La Northern Talent Cup entra in una nuova fase nella prossima stagione e accoglie Honda come nuovo costruttore di moto e Pirelli come fornitore esclusivo di pneumatici. Il calendario della nuova stagione è stato ultimato e comprende sette eventi della MotoGP, del Campionato mondiale Superbike e dell'IDM, per un totale di 14 gare. L'iscrizione di piloti e squadre è ancora possibile fino al 31 dicembre 2023 sul sito northerntalentcup.com.

Prima dell'inizio della stagione, tuttavia, i giovani piloti avranno la possibilità di conoscere le loro nuove NSF250 R durante un test alla Motorsport Arena di Oschersleben il 6 e 7 aprile. Le prime due gare si svolgeranno meno di due settimane dopo (19-21 aprile) nell'ambito del Campionato Mondiale Superbike al Dutch TT Circuit di Assen.

Seguiranno tre round con due gare ciascuno nell'ambito del Campionato motociclistico internazionale tedesco: dal 3 al 5 maggio al Sachsenring, dal 31 maggio al 2 giugno alla Motorsport Arena Oschersleben e dal 21 al 23 giugno a Most, nella Repubblica Ceca. Il momento clou della stagione è previsto dal 5 al 7 luglio, quando i piloti NTC torneranno al Sachsenring insieme alle stelle della MotoGP.

Dal 16 al 18 agosto, i giovani piloti della Northern Talent Cup si sposteranno nuovamente a nord per disputare il sesto round al TT Circuit Assen nell'ambito dell'IDM, prima del grande finale di stagione che si terrà dal 30 agosto al 1° settembre insieme all'IDM al Nürburgring, che sarà inserito nel calendario NTC per la prima volta nel 2024.

Il campo NTC per la prossima stagione è limitato a 26 partecipanti e i piloti devono essere nati tra il 1° gennaio 2005 e il 28 febbraio 2010 e avere almeno 14 anni prima del primo round. Possono candidarsi piloti con diversi background agonistici; non è richiesta esperienza nelle corse su strada.

Date della Northern Talent Cup 2024

06-07/04/2024 Test Motorsport Arena Oschersleben

19-21 aprile 2024 Assen /NL (WorldSBK)

03-05/05/2024 Sachsenring (IDM)

31 maggio - 2 giugno 2024 Motorsport Arena Oschersleben (IDM)

21-23/06/2024 Most/CZ (IDM)

05-07/07/2024 Sachsenring (MotoGP)

16-18 agosto 2024 Circuito TT Assen/NL (IDM)

30.08.-01.09.2024 Nürburgring (IDM)



(soggetto a modifiche)