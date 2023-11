NTC 2024: 14 corridas na IDM, MotoGP e WorldSBK

O calendário da Northern Talent Cup para 2024 está concluído. Os jovens pilotos poderão participar em duas corridas em cada um dos sete fins-de-semana. Serão convidados para o IDM cinco vezes. Para além do GP de Sachsenring e do Campeonato do Mundo de Assen.

A Northern Talent Cup entra numa nova fase na próxima época e dá as boas-vindas à Honda como novo fabricante de motos e à Pirelli como fornecedor exclusivo de pneus. O calendário para a nova época já foi finalizado e inclui sete eventos no MotoGP, Campeonato do Mundo de Superbike e IDM, com um total de 14 corridas. A inscrição de pilotos e equipas ainda é possível até 31 de dezembro de 2023 em northerntalentcup.com.

No entanto, antes do início da época, os jovens pilotos terão a oportunidade de conhecer as suas novas máquinas NSF250 R num teste na Motorsport Arena Oschersleben, a 6 e 7 de abril. As duas primeiras corridas terão lugar menos de duas semanas depois (19 - 21 de abril) como parte do Campeonato do Mundo de Superbike no Circuito TT Holandês em Assen.

Seguem-se três rondas com duas corridas cada, no âmbito do Campeonato Internacional Alemão de Motociclismo; de 3 a 5 de maio no Sachsenring, de 31 de maio a 2 de junho no Motorsport Arena Oschersleben e de 21 a 23 de junho em Most, na República Checa. O grande ponto alto da época está agendado para 5 a 7 de julho, quando os pilotos do NTC regressarem a Sachsenring ao lado das estrelas do MotoGP.

De 16 a 18 de agosto, os jovens pilotos da Northern Talent Cup viajarão novamente para norte para competir na sexta ronda no Circuito TT de Assen como parte do IDM, antes do grande final da época ter lugar de 30 de agosto a 1 de setembro, juntamente com o IDM em Nürburgring, que fará parte do calendário NTC pela primeira vez em 2024.

O número de participantes no NTC para a próxima época é limitado a 26 e os pilotos devem ter nascido entre 1 de janeiro de 2005 e 28 de fevereiro de 2010 e ter pelo menos 14 anos de idade antes da primeira ronda. Podem candidatar-se pilotos com diferentes antecedentes de corrida, não sendo necessária experiência em corridas de estrada.

Datas da Northern Talent Cup 2024

06-07/04/2024 Test Motorsport Arena Oschersleben

19-21 abril 2024 Assen /NL (WorldSBK)

03-05/05/2024 Sachsenring (IDM)

31 maio - 2 junho 2024 Motorsport Arena Oschersleben (IDM)

21-23/06/2024 Most/CZ (IDM)

05-07/07/2024 Sachsenring (MotoGP)

16-18 de agosto de 2024 Circuito TT de Assen/NL (IDM)

30.08.-01.09.2024 Nürburgring (IDM)



(sujeito a alterações)