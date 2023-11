IBPM 2023: O ano dos jovens superdesportos selvagens

As preocupações com a categoria Supersport provaram ser infundadas este ano. O Campeonato Internacional de Promoção de Motociclos foi animado em todas as categorias. A série manteve-se emocionante até ao fim.

Na primavera, os organizadores do IBPM ficaram muito satisfeitos com o elevado nível de interesse no campeonato para 2023 e com o número muito bom de inscrições. A antiga criança-problema Supersport destacou-se em particular com 54 inscrições, uma vez que a MAXX Adrenalin já estava preocupada com a continuidade desta categoria. Em termos de qualidade, já se podia adivinhar para onde se dirigia a viagem.

Supersport 600

O campeão do ano passado, Nick Fischer, tinha dois rivais bem conhecidos em Tim Holtz e Till Belczykowski, mas nomes como Robert Conrads, Rene Liebschner e Wolfgang Imm também prometiam uma dura batalha pelo título. No entanto, as duas primeiras corridas foram para o estreante Norick Tschauder, que ninguém tinha considerado seriamente até então. Kirill Müller terminou em segundo lugar nas duas corridas e, contrariamente às suas próprias expectativas, tornou-se subitamente um candidato. A situação foi favorecida pela ausência de Holtz e Belczykowski e pelos problemas de motor de Robert Conrad. A situação muda em Nürburgring, onde Holtz e Belczykowski dão o mote e Norick não pode competir devido a um acidente nos treinos. Holtz assume a liderança após duas vitórias.

Em vez disso, Tschauder obteve um segundo lugar e uma vitória nas corridas de Most, na República Checa, o que o aproximou do topo da classificação. Holtz não pôde competir devido a problemas técnicos e, por isso, Nick Fischer era o homem que liderava a classificação nessa altura. Ele tinha marcado pontos entre os cinco primeiros em todas as corridas, o que lhe dava uma vantagem sobre a concorrência menos consistente. No entanto, esta liderança evaporou-se imediatamente no evento seguinte em Assen, onde terminou em 14º e 8º, enquanto Tschauder obteve outra vitória e um segundo lugar para recuperar a liderança na classificação.

O Schleizer Dreieck foi novamente dominado por Tim Holtz e Till Belczykowski, que terminaram em primeiro e segundo, respetivamente, em ambas as corridas. Isto levou-os a subir consideravelmente na classificação. No entanto, não conseguiram chegar ao topo, uma vez que Fischer e Tschauder também obtiveram bons resultados. Fischer aproveitou o conhecimento da pista que tinha no ano passado e reduziu a diferença para Tschauder em sete pontos. Norick Tschauder chegou à final em Oschersleben como líder do campeonato, com 24 pontos de vantagem sobre Nick Fischer. Será suficiente?

Corrida 1: Tim Holtz garantiu a pole com uma volta de 1m 31,1s. Na corrida, que Holtz liderou com desenvoltura do início ao fim, Fischer lutou para chegar ao 6º lugar, enquanto Tschauder manteve a calma e defendeu o seu segundo lugar contra os ataques de Till Belczykowski. O campeonato está assim decidido. A sua liderança era agora de 33 pontos, o que teoricamente não seria suficiente com 35 pontos a serem atribuídos na corrida 2, mas tendo em conta os resultados da scratch, ainda era mais um ponto do que Fischer poderia ter alcançado.

No entanto, Tschauder competiu na corrida 2, onde conseguiu um terceiro lugar, atrás de Nick Fischer e à frente de Robert Conrads, assegurando assim que o título de campeão não se tornasse perfeito apenas na calculadora. A corrida foi ganha por Till Belczykowski, que beneficiou da desistência do seu rival permanente Tim Holtz e garantiu assim o terceiro lugar na geral da classe Supersport, atrás de Nick Fischer.

"Que ano", disse o organizador Michael Dangrieß, entusiasmado. "Era claro desde o início que a Supersport seria muito disputada. Mas nunca me atrevi a sonhar que seria uma época tão excitante e que iríamos assistir a tanta qualidade desportiva de tantos jovens pilotos. E não estou a falar apenas dos que estão na frente. Os cavaleiros de todo o pelotão foram realmente bons, muitos deles evoluíram de forma esplêndida, estabeleceram os seus melhores tempos pessoais e fizeram corridas muito impressionantes. Todos e cada um deles podem estar orgulhosos das suas prestações e não estou a exagerar quando digo que a nossa classe Supersport é a competição de 600cc mais exigente na Alemanha, abaixo da IDM. Felicitamos o campeão e o vice-campeão, mas também todos os pilotos permanentes por este grande espetáculo."

Supersport 750

A Superbike 750 esteve sempre a viajar em conjunto com a Supersport. Em comparação com o ano anterior, registou-se um número consideravelmente maior de pilotos, mas infelizmente o número total permaneceu controlável. No entanto, isso não diminui o desempenho desportivo dos protagonistas. Também aqui se lutou por cada centésimo de segundo e cada ponto. Ao longo da época, foi uma batalha entre o eventual vencedor geral Peter Kellerer, o piloto da Ducati Matthias Knüpfer e o atual campeão Chris Kirschbaum. Com uma vitória, oito segundos lugares e três terceiros lugares, Kellerer alternou regularmente com Knüpfer no topo da classificação, mas acumulou o maior número de pontos e selou o acordo em Oschersleben com dois segundos lugares. Knüpfer, que tinha justificadas esperanças de título, especialmente após a dupla vitória em Rijeka, também teve de ceder a Chris Kirschbaum no final. Este último tinha vencido as últimas quatro corridas em grande estilo e, depois de descontar o resultado da scratch, ultrapassou Knüpfer na classificação.

Desafio das senhoras

Muitas senhoras também competiram na categoria Supersport, em particular. Infelizmente, houve um grave acidente em Rijeka antes mesmo de a época começar. A vencedora do Desafio das Senhoras do ano passado, Sonja Dupont, da Bélgica, foi excluída durante toda a época devido a uma lesão grave e não conseguiu repetir o seu sucesso. Teria sido emocionante ver se ela teria conseguido continuar a dominar a cada vez mais forte holandesa Patricia Kok.

A holandesa venceu de forma incontestável as classificações especiais femininas em todas as provas e ganhou o desafio para si própria. Katja Witte, também piloto de superdesportivas, terminou regularmente na segunda posição e conseguiu bater Aline Lorch da BMW RR Cup.

"Estamos muito orgulhosos das prestações demonstradas em todas as classes e classificações e já estamos ansiosos pela próxima época. Alguns dos pilotos de sucesso deste ano vão tentar a sua sorte no IDM, isso já é certo. Estamos a fazer figas por eles e ficaremos muito satisfeitos se forem bem sucedidos no IDM. No IBPM, vamos melhorar algumas coisas na próxima época, mantendo a essência do campeonato - uma competição desportiva dura, mas justa, num ambiente muito amigável e colegial. Mas antes disso, vamos celebrar juntos a época que já passou na festa do campeonato, a 13 de janeiro de 2024."

Os 10 primeiros da Supersport após a dedução do resultado da scratch

1º Norick Tschauder/GER 247 pontos

2. Nick Fischer/GER 216 pontos

3. Till Belczykowski/GER 199 pontos

4. Robert Conrads/GER 168 pontos

5. Kirill Müller/GER 151 pontos

6. Wolfgang Imm/GER 147 pontos

7º Tim Holtz/GER 145 pontos

8. Robin Ludwig/GER 98 pontos

9º Martin Köhler/GER 85 pontos

10º Ashwin van der Fleir/NL 84 pontos

Os 5 primeiros da Superbike 750 após dedução do resultado da scratch

1. Peter Kellerer/GER 270 pontos

2. Chris Kirschbaum/GER 256 pontos

3. Matthias Knüpfer/GER 248 pontos

4. Simon Knispel/GER 210 pontos

5. Andreas Gernat/GER 111 pontos

Os resultados e a classificação do campeonato podem ser consultados no servidor de resultados.