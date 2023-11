Les 1000 km marquent-ils le retour d'une classique ?

L'ancien champion du monde de Supersport Jörg Teuchert n'était qu'un des nombreux pilotes pour qui le coup d'envoi du championnat allemand d'endurance sur le circuit d'Hockenheim, traditionnellement disputé le Samedi saint, était bien inscrit dans leur agenda. Son ancien chef d'équipe IDM et actuel patron du championnat du monde de Superbike de Garrett Gerloff et Scott Redding, Michael Galinski, était également toujours de la partie et Uli Teuchert consolait toujours l'équipe avec une tarte aux pommes faite maison par un temps souvent maussade.

Pendant deux ans, les créateurs de DLC ont dû renoncer à la course en raison des restrictions imposées par la période Corona. Elle devrait reprendre en 2022. "Après de nombreuses années, mais avec seulement 37 participants à la dernière édition, l'organisateur ADAC Hessen Thüringen ne voit pas d'avenir économiquement viable en 2022, c'est désormais le DMV qui prendra le relais". C'est ce que viennent d'expliquer les dirigeants du DLC. "Il y aura quelques modifications. Par exemple, le tracé sera celui de la variante moto, également connue sous le nom de variante IDM. Et comme la finale de l'IDM est prévue au même endroit à l'automne, la date de Pâques 2024 attirera peut-être l'un ou l'autre pilote de l'IDM, de la Twin Cup ou du Pro Superstock 1000 sur le circuit de Hockenheim.

"Après l'abandon de cette année, il pourrait y avoir à nouveau une course de 1000 km le samedi saint à Hockenheim en 2024", affirment les responsables avec optimisme. Apparemment, les exploitants du circuit et les organisateurs s'efforcent depuis des semaines d'obtenir une nouvelle édition de cette classique de la moto, qui pourrait alors en être à sa 46e édition.

Depuis 2013, les 1000 km d'Hockenheim faisaient également partie de la Coupe d'Allemagne d'endurance et affichaient régulièrement complet jusqu'à la fin des années 2010. Dans la mesure du possible, il devrait en être de même. Les courses se déroulent par équipes de 2 à 3 pilotes, le classement se fait non seulement dans la catégorie 1000cc et 600cc mais aussi dans une catégorie Endurance. Les pilotes se partagent une moto. Le calendrier de la DLC a été nettement allégé cette année avec une seule course et serait nettement revalorisé avec le coup d'envoi à Hockenheim.

La particularité du DLC est le paddock et les boxes ouverts. Les spectateurs peuvent ainsi s'entretenir avec les équipes et les pilotes et observer les changements de pilotes directement depuis le toit des stands, aux premières loges. Par le passé, les prix d'entrée étaient également adaptés aux familles.