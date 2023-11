È un classico che ritorna con i 1000 km?

L'ex campione del mondo Supersport Jörg Teuchert è stato solo uno dei tanti piloti per i quali il round di apertura del Campionato Tedesco Endurance all'Hockenheimring, che si tiene tradizionalmente il Sabato Santo, era un appuntamento fisso nella loro agenda. Anche il suo ex capo squadra IDM e attuale capo del campionato mondiale Superbike di Garrett Gerloff e Scott Redding, Michael Galinski, era sempre al via e Uli Teuchert ha sempre confortato la squadra con una torta di mele fatta in casa in un clima spesso avverso.

Gli organizzatori del DLC hanno dovuto rinunciare alla gara per due anni a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di coronavirus. Dovrebbe ricominciare nel 2022. "Poiché l'organizzatore ADAC Hessen Thüringen non vede un futuro economicamente sostenibile nel 2022 dopo molti anni, ma con solo 37 partenti, la DMV prenderà il suo posto". Questo è stato spiegato dalla direzione del DLC. "Ci sono alcune modifiche. Ad esempio, si correrà la versione motociclistica del circuito, nota anche come versione IDM. E dato che la finale dell'IDM è prevista per lo stesso circuito in autunno, la data di Pasqua del 2024 potrebbe anche attirare all'Hockenheimring uno o due piloti dell'IDM, della Twin Cup o della Pro Superstock 1000.

"Dopo l'annullamento di quest'anno, nel 2024 potrebbe esserci di nuovo una gara di 1000 km il Sabato Santo a Hockenheim", affermano ottimisticamente gli organizzatori. Pare che i gestori della pista e gli organizzatori stiano lavorando da settimane a una nuova edizione della classica delle moto, che potrebbe quindi tenersi per la 46ª volta.

Dal 2013, la 1000 km di Hockenheim fa parte anche della Coppa tedesca di Endurance ed è stata regolarmente al completo fino alla fine del 2010. Se possibile, dovrebbe essere di nuovo così. Si sfideranno squadre di 2-3 piloti e, oltre alle classi 1000cc e 600cc, ci sarà anche una classe endurance. Qui i piloti condividono una moto. Il calendario del DLC è stato notevolmente sfoltito quest'anno, con una sola gara, e sarà notevolmente aggiornato con l'apertura della stagione a Hockenheim.

Una caratteristica speciale del DLC è il paddock e i box aperti. Gli spettatori possono parlare con i team e i piloti e assistere ai cambi pilota direttamente dal tetto dei box dalla prima fila. Anche in passato i prezzi d'ingresso sono stati adatti alle famiglie.