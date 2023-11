É um clássico que regressa com os 1000 km?

O antigo Campeão do Mundo de Supersport, Jörg Teuchert, foi apenas um dos muitos pilotos para quem a ronda de abertura do Campeonato Alemão de Endurance em Hockenheimring, tradicionalmente realizada no Sábado Santo, era um ponto fixo nas suas agendas. O seu antigo chefe de equipa da IDM e atual chefe do Campeonato do Mundo de Superbike de Garrett Gerloff e Scott Redding, Michael Galinski, também estava sempre presente na partida e Uli Teuchert confortava sempre a equipa com uma tarte de maçã caseira, apesar do tempo muitas vezes miserável.

Os organizadores do DLC tiveram de prescindir da corrida durante dois anos devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus. A corrida deverá recomeçar em 2022. "Uma vez que o organizador ADAC Hessen Thüringen não vê um futuro economicamente viável em 2022 depois de muitos anos, mas com apenas 37 titulares, o DMV vai agora assumir o controlo". Isto foi agora explicado pela direção do DLC. "Há algumas modificações. Por exemplo, a versão do circuito para motos, também conhecida como versão IDM, será realizada. E como a final da IDM está marcada para o mesmo local no outono, a data da Páscoa de 2024 pode também atrair um ou dois pilotos da IDM, da Twin Cup ou da Pro Superstock 1000 para Hockenheimring.

"Após o cancelamento deste ano, poderá haver novamente uma corrida de 1000 km no Sábado Santo em Hockenheim em 2024", afirmam os organizadores com otimismo. Aparentemente, os operadores da pista e os organizadores estão a trabalhar há semanas numa nova edição do clássico das motos, que poderá então realizar-se pela 46ª vez.

Desde 2013, os 1000 km de Hockenheim fazem também parte da Taça da Alemanha de Resistência e estiveram regularmente lotados até ao final da década de 2010. Se possível, deverá ser este o caso novamente. As equipas de 2-3 pilotos irão competir e, para além das classes de 1000cc e 600cc, haverá também uma classe de resistência. Aqui, os pilotos partilham uma mota. O calendário do DLC foi significativamente reduzido este ano, com apenas uma corrida, e será significativamente melhorado com a abertura da época em Hockenheim.

Uma caraterística especial do DLC é o paddock aberto e as boxes abertas. Os espectadores podem falar com as equipas e os pilotos e assistir às mudanças de piloto diretamente do telhado das boxes a partir da primeira fila. No passado, os preços de entrada também foram favoráveis às famílias.