Finale mondiale du MiniGP : Kratochwil et Wiegner dans le top 10

Avant que la couronne du MotoGP ne soit attribuée ce week-end, les champions des "FIM MiniGP World Series" ont été désignés jeudi lors de la finale de la saison du championnat du monde à Valence : les titres ont été attribués au Malaisien Qabil Irfan (160 cm3) et à l'Espagnol Alvaro Lucas (190 cm3).

Du point de vue germanophone, les espoirs reposaient surtout sur Fynn Kratochwil, qui avait assuré cette saison avec brio la victoire au classement général de la "FIM MiniGP Germany" avec neuf victoires sur dix possibles et qui avait en outre déjà fait les gros titres lors de la finale mondiale de 2022 avec le titre de vice-champion. Cette fois-ci, Fynn n'a pas obtenu de médaille sur sa Ohvale GP-0 160 ccm, mais il a prouvé sa vitesse en réalisant le meilleur tour en course lors de la superfinale. En terminant 8e et 6e des deux courses et 5e de la superfinale, le jeune Thuringien de 13 ans a pris la sixième place du classement général.

Jason Rudolph de St. Egidien en Saxe s'est également classé dans le top 20 de la catégorie 160 lors de la finale mondiale à Valence. Il a terminé les trois courses d'évaluation à la 15e, 13e et 16e place, ce qui le place au 18e rang du classement général.

Dans la catégorie 190 cc, Ben Wiegner a été le meilleur représentant germanophone au classement final, en se classant neuvième malgré une chute en superfinale, le pilote de Plauen ayant même brillé en troisième position lors de la première course. La jeune pilote allemande Anina Urlaß s'est classée 12e et l'Autrichien Tobias Kitzbichler 14e, tous deux après avoir terminé dans le top 10 de la superfinale (P8 pour Urlaß, P9 pour Kitzbichler).

Finale mondiale MiniGP 2023 Valence, 160 ccm :

1. Qabil Irfan, 100 points

2. Kotaro Togashi, 76

3. Enzo Zaragoza, 65

4. Ethan Sparks, 49

5. Nathan Gouker, 47

6. Fynn Kratochwil, 40

7. Nolann Macary, 29

8. Johann Dubois, 23

9. Lorenzo Fino, 23

10. Jakub Stankiewicz



En outre :

18. Jason Rudolph, 4

Finale mondiale MiniGP 2023 Valence, 190 ccm :

1. Alvaro Lucas, 88 points

2. Lorenzo Pritelli, 72

3. Edoardo Savino, 67

4. Ryder Davis, 39

5. Farish Hafiy, 38

6. Gabriel Vuono, 32

7. Izan Rodriguez, 31

8. Ben Wiegner, 30

9. Edgar Silven, 29

10. Roman Durdis, 28



En outre :

12. Aninia Urlaß, 22

14. Tobias Kitzbichler, 19.