Finale mondiale MiniGP: Kratochwil e Wiegner nella top 10

In vista dello showdown della MotoGP, i giovani della MiniGP sono stati in azione a Valencia giovedì, con una partecipazione di lingua tedesca.

Prima dell'assegnazione della corona della MotoGP questo fine settimana, giovedì a Valencia sono stati incoronati i campioni della FIM MiniGP World Series: i titoli sono andati al malese Qabil Irfan (160 cc) e allo spagnolo Alvaro Lucas (190 cc).

Dal punto di vista della lingua tedesca, le speranze erano riposte soprattutto in Fynn Kratochwil, che in questa stagione si era assicurato la vittoria assoluta nel "FIM MiniGP Germany" con nove vittorie su dieci possibili e aveva già fatto notizia con il secondo posto nella finale mondiale del 2022. Questa volta non c'è stata nessuna medaglia per Fynn sulla Ohvale GP-0 160 cc, ma ha dimostrato la sua velocità nella superfinale con il giro di gara più veloce. Con l'8° e il 6° posto nelle due gare e il 5° posto nella superfinale, il tredicenne della Turingia si è classificato sesto in classifica generale.

Anche Jason Rudolph di St. Egidien in Sassonia è entrato nella top 20 della classe 160cc alla finale mondiale di Valencia. Ha concluso le tre gare al 15°, 13° e 16° posto, piazzandosi al 18° posto assoluto.

Nella classe 190 cc, Ben Wiegner è stato il miglior rappresentante di lingua tedesca nella classifica finale, al nono posto, nonostante una caduta nella superfinale, e il pilota di Plauen ha addirittura conquistato il terzo posto nella prima gara. La giovane tedesca Anina Urlaß ha concluso al 12° posto e l'austriaco Tobias Kitzbichler al 14°, entrambi dopo aver concluso la superfinale nella top 10 (P8 per Urlaß, P9 per Kitzbichler).

Finale mondiale MiniGP 2023 Valencia, 160 cc:

1° Qabil Irfan, 100 punti

2° Kotaro Togashi, 76

3° Enzo Zaragoza, 65

4. Ethan Sparks, 49

5. Nathan Gouker, 47

6° Fynn Kratochwil, 40

7° Nolann Macary, 29

8° Johann Dubois, 23

9° Lorenzo Fino, 23

10 Jakub Stankiewicz



Inoltre:

18° Jason Rudolph, 4

Finale mondiale MiniGP 2023 Valencia, 190 cc:

1° Alvaro Lucas, 88 punti

2° Lorenzo Pritelli, 72

3 Edoardo Savino, 67

4. Ryder Davis, 39

5° Farish Hafiy, 38

6° Gabriel Vuono, 32

7° Izan Rodriguez, 31

8° Ben Wiegner, 30

9. Edgar Silven, 29

10. Roman Durdis, 28



Altro:

12. Aninia Urlaß, 22

14° Tobias Kitzbichler, 19