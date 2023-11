Final Mundial de MiniGP: Kratochwil e Wiegner no top 10

Em vésperas do confronto de MotoGP, os jovens do MiniGP estiveram em ação em Valência, na quinta-feira, com a participação de falantes de alemão.

Antes da coroa de MotoGP ser atribuída este fim de semana, os campeões da FIM MiniGP World Series foram coroados na quinta-feira no final da temporada em Valência: os títulos foram para o malaio Qabil Irfan (160 cc) e o espanhol Alvaro Lucas (190 cc).

Do ponto de vista germânico, as esperanças estavam depositadas principalmente em Fynn Kratochwil, que tinha garantido a vitória geral no "FIM MiniGP Germany" esta temporada com nove das dez vitórias possíveis e também já tinha feito manchetes com o título de vice-campeão na final mundial em 2022. Desta vez não houve medalha para Fynn no Ohvale GP-0 160 cc, mas ele provou a sua velocidade na super final com a volta mais rápida da corrida. Com o 8º e 6º lugares nas duas corridas e o 5º lugar na super final, o jovem de 13 anos da Turíngia terminou em sexto lugar na geral.

Jason Rudolph, de St. Egidien, na Saxónia, também ficou entre os 20 primeiros na classe de 160cc na final mundial em Valência. Ele terminou as três corridas em 15º, 13º e 16º lugar, colocando Jason em 18º lugar na geral.

Na classe de 190 cc, Ben Wiegner foi o melhor representante de língua alemã na classificação final, em nono lugar, apesar de uma queda na super final, com o piloto de Plauen a brilhar em terceiro lugar na primeira corrida. A jovem alemã Anina Urlaß terminou em 12º lugar e o austríaco Tobias Kitzbichler em 14º - ambos depois de terminarem no top 10 da super final (P8 para Urlaß, P9 para Kitzbichler).

Final Mundial MiniGP 2023 Valência, 160 cc:

1º Qabil Irfan, 100 pontos

2º Kotaro Togashi, 76

3º Enzo Zaragoza, 65

4º Ethan Sparks, 49

5º Nathan Gouker, 47

6º Fynn Kratochwil, 40

7º Nolann Macary, 29

8º Johann Dubois, 23

9º Lorenzo Fino, 23

10 Jakub Stankiewicz



Também:

18º Jason Rudolph, 4

Final Mundial MiniGP 2023 Valência, 190 cc:

1º Alvaro Lucas, 88 pontos

2º Lorenzo Pritelli, 72

3º Edoardo Savino, 67

4. Ryder Davis, 39

5º Farish Hafiy, 38

6º Gabriel Vuono, 32

7º Izan Rodriguez, 31

8º Ben Wiegner, 30

9º Edgar Silven, 29

10º Roman Durdis, 28



Mais:

12. Aninia Urlaß, 22

14º Tobias Kitzbichler, 19