KTM Junior Cup 2024: Prazo de inscrição até 31.12.2023

O campeonato de 2024 consiste em cinco fins-de-semana de corridas e na apresentação no Red Bull Ring. Os talentosos pilotos de duas rodas com idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos podem ainda inscrever-se até 31 de dezembro de 2023.

O calendário de 2024 para a KTM Junior Cup foi agora finalizado. Após o lançamento oficial no Red Bull Ring em março de 2024, a KTM Junior Cup powered by ADAC terá cinco fins-de-semana de corridas na Alemanha e na República Checa. A fase de registo para a nova série de corridas para jovens talentosos da região DACH decorre até 31 de dezembro de 2023.

A fase de inscrição para a nova KTM Junior Cup powered by ADAC está agora a entrar na reta final. Os jovens talentos interessados têm até 31 de dezembro de 2023 para garantir o seu lugar de partida para a época de 2024. "O apelo para os pilotos dos países de língua alemã também está a tornar-se visivelmente mais alto no campeonato mundial de motociclismo. Por isso, não nos cansaremos de dar o nosso contributo para a procura dos talentos mais rápidos da Áustria, Alemanha e Suíça. Estou convencido de que, juntamente com a ADAC, podemos oferecer uma plataforma atractiva para os jovens motociclistas", afirma Chris Schipper, Diretor Geral da KTM Áustria.

O calendário de corridas de 2024

Red Bull Ring, Nürburgring, Hockenheim e outros: A KTM Junior Cup powered by ADAC visitará pistas de corrida internacionais na sua época inaugural. O calendário de corridas de 2024 inclui cinco fins-de-semana de corrida como parte do Campeonato Internacional Alemão de Motociclismo IDM. A nova época arranca oficialmente a 28 e 29 de março, na apresentação no Red Bull Ring.



28.03. - 29.03.2024 Red Bull Ring (A)

03.05. - 05.05.2024 Sachsenring (D)

31.05. - 02.06.2024 Oschersleben (D)

21/06 - 23/06/2024 Most (CZ)

30/08 - 01/09/2024 Nürburgring (D)

20.09. - 22.09.2024 Hockenheimring (D)

A melhor promoção possível

Cada um dos cinco fins-de-semana de corrida consiste em sessões de treinos livres, sessões de qualificação e duas corridas. "O nosso objetivo - juntamente com a KTM e a ADAC - é claro: o talento da região DACH nas corridas de estrada deve receber o melhor apoio possível na 'Road to MotoGP', o caminho para o Campeonato do Mundo de Motociclismo", explica Christoph Gerlach da BG Sportpromotion. A corrida terá lugar em motos normalizadas da Áustria: todos os participantes competirão com a KTM RC4 R com motores a quatro tempos de 250 cc. Uma moto que o fabricante de motos da Alta Áustria desenvolveu e estabeleceu especialmente para a próxima geração de veículos de duas rodas.

O que está por detrás dela?

A KTM Junior Cup powered by ADAC é uma série de corridas profissionais de juniores com o objetivo de promover jovens talentos do motociclismo da Áustria, Alemanha e Suíça no seu caminho para o campeonato mundial de motociclismo. A partir de 2024, rapazes e raparigas com idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos irão competir por pontos e pela vitória geral num total de cinco fins-de-semana de corrida. Todos os participantes competirão em motas idênticas - a KTM RC4 R com motores a quatro tempos de 250 cc. A BG Sportpromotion organiza e dirige a série de corridas júnior em estreita cooperação com a KTM Áustria e a ADAC.